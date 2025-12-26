Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρίζωμα Ροδόπης όταν ένα αγόρι 7 χρονών έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται επίσης το 6χρονο αδελφάκι του με εγκαύματα, όπως και ο πατέρας της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Ρίζωμα Ροδόπης και από το σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες ανασύρθηκε ο 7χρονος χωρίς τις αισθήσεις του και το αδερφάκι του μαζί με τον πατέρα του τραυματισμένοι.

Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν στη μονοκατοικία τους παρέδωσαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίας αρχικά στην Κομοτηνή και έπειτα στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε η φωτιά με το ενδεχόμενο του θερμαντικού που λειτουργούσε να είναι το επικρατέστερο.

Πηγή: Πρώτο Θέμα