Θύμα ομαδικού βιασμού από έξι νεαρά άτομα κατήγγειλε ότι έπεσε μία 13χρονη στη Θεσσαλονίκη, ενώ μάλιστα οι δράστες κατέγραφαν τις αποτρόπαιες πράξεις τους και μέρος τους τις διακίνησαν το διαδίκτυο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το κορίτσι, από τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο, τέσσερις από αυτούς, εκμεταλλεύτηκαν τη φιλική σχέση που είχε με τον 15χρονο, την οδήγησαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, αλλά και σε γυναικείες τουαλέτες ενός parking στη Θεσσαλονίκη και τη βίασαν χωρίς τη θέλησή της.

Οι δράστες, μάλιστα, βιντεοσκόπησαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. την κακοποίησή της, ενώ απόσπασμα από το συγκεκριμένο υλικό προέκυψε ότι το μοίρασαν σε εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, η ανήλικη κατήγγειλε ότι ο δεύτερος 16χρονος και ο 15χρονος ασέλγησαν σε βάρος της.

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν την καταγγελία προχώρησαν στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων των δραστών, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδος.

Από 14 έως 19 ετών οι δράστες

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων, ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιον τους, της εκδικητικής πορνογραφίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και της παράβασης του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Είχε προηγηθεί αυτεπάγγελτη προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Προστασία Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, την οποία προκάλεσε καταγγελία της ανήλικης, με καταγωγή από τις Φιλιππίνες.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Διαβάστε επίσης: Αναφορές για Ελληνίδα αεροσυνοδό στα θύματα του Λιβυκού αεροσκάφους

Πηγή: cnn.gr