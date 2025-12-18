Πολιτικές παρενέργειες προκαλεί στην Κουμουνδούρου η διαγραφή του Ευρωβουλευτή, Νίκου Παππά από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μετά το περιστατικό ξυλοδαρμού του δημοσιογράφου, Νίκου Γιαννόπουλου, προχθές στο Στρασβούργο. Τα νέα από το μπαρ της Αλσατίας, όπου έλαβε χώρα το περιστατικό, ταξίδεψαν γρήγορα στην Αθήνα, μόλις το συμβάν έφτασε στα αυτιά του επικεφαλής της Ευρωομάδας, Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος κάλεσε χθες το πρωί στο γραφείο του τον Νίκο Παππά για εξηγήσεις.

Κίνηση μάλλον τυπική, αφού ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη ενημερώσει τηλεφωνικά τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο για το επεισόδιο, με την περίπτωση Παππά να παίρνει την άγουσα για την οριστική διαγραφή του από την Κουμουνδούρου.

Το παρασκήνιο

Έτσι, νωρίς το απόγευμα χθες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας του κόμματος τον Νίκο Παππά για την «απαράδεκτη συμπεριφορά» του. Παράλληλα, κατά την Κουμουνδούρου, ο κ. Φάμελλος αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη κι ενώ «λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες για βία και γνωρίζουμε ότι το μέλος αυτό έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία στο γραφείο της Αριστεράς για τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τη θέση του εν λόγω ευρωβουλευτή στην ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» ανάφερε σε ανακοίνωσή της η ευρωομάδα της Left, μετά τα γεγονότα.

Η παραπάνω απόφαση αποπομπής του Νίκου Παππά από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν ήταν, ωστόσο, απλή υπόθεση για το εσωκομματικό τοπίο, καθώς ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολακης εξέφρασε αμφιβολίες, κατά πληροφορίες, για το πως εξελίχθηκε το περιστατικό, στεκόμενος και στο πολιτικό κόστος της διαγραφής στην παρούσα χρονική συγκυρία.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να προκληθούν νέες εστίες εσωστρέφειας, καθώς στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ανακάλεσαν χθες στην μνήμη τους και παλιότερες στιγμές πολιτικής υπεράσπισης του κ. Παππά από τον Παύλο Πολάκη, όταν ο τελευταίος εξέφρασε δημόσια την αντίρρηση του για την επιλογή του Κώστα Ζαχαριάδη ως υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων αντί του Νίκου Παππά, τις παραμονές των αυτοδιοικητικών εκλογών και ενώ είχε παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας.

Άφαντος ο Παππάς

Εν τω μεταξύ, στα κοινωνικά δίκτυα παρενέβη ο Ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς, προκειμένου να υπερβεί τη διαδικασία του αυτοφώρου, παραμένοντας άφαντος. Ο κ. Παππάς παραδέχεται μεν στην ανάρτηση του ότι αντέδρασε λάθος, αφήνει ωστόσο υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία, όπως ισχυρίζεται, ήταν ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει δεχθεί κύμα συμπαράστασης από συναδέλφους του, αλλά και μέλη του πολιτικού κόσμου μετά το πρωτοφανές περιστατικό.

Διαβάστε επίσης: Νίκος Παππάς: «Δεν θα πω δημόσια σε τι κατάσταση βρισκόταν ο δημοσιογράφος»

Πηγή: Πρώτο Θέμα