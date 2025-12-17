Με ανάρτηση στα Instagram Stories του, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς συνεχίζει να προκαλεί για το περιστατικό ξυλοδαρμού του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο.

Παραδέχεται μεν ότι αντέδρασε λάθος, αφήνει ωστόσο υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία, όπως ισχυρίζεται, ήταν ο δημοσιογράφος.

Ο Νίκος Παππάς, ο οποίος αναζητείται, λέει ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν σπεύσει να τον καταδικάσουν, πριν ακούσουν τη δική του εκδοχή, παραδέχεται ότι η δική του αντίδραση ήταν λάθος, αλλά σημειώνει ότι θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει αλλιώς σε όσα είπε και έκανε (σ.σ. ο δημοσιογράφος) όντας σε αυτή την κατάσταση.

Λέει μάλιστα ότι, από σεβασμό στο γεγονός ότι ο Νίκος Γιαννόπουλος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσει δημόσια το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, αφήνει ωστόσο να εννοηθεί ότι προκλήθηκε: «Ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης» τονίζει.

Τα Stories του Νίκου Παππά

Το άγριο επεισόδιο στο Στρασβούργο

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, πρωταγωνιστής σε βίαιο επεισόδιο με θύμα τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο έγινε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο ίδιο κατάστημα χθες το βράδυ στο Στρασβούργο και εκεί, ο δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή.

Συνοδεία αυτοπτών μαρτύρων, ο κ. Γιαννόπουλος πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, μήνυσε τον ευρωβουλευτή, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς το αδίκημα δεν εμπίπτει στη βουλευτική ασυλία. Σημειώνεται πως ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός Ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, λόγω του επεισοδίου, ενώ ο ευρωβουλευτής θα διαγραφεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ.