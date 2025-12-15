Ο διάσημος Έλληνας τραγουδιστής «φέρεται να θεωρεί αίολες τις κατηγορίες αυτές», αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων τραγουδιστής που έχει συζητηθεί πολύ.

Μια αρκετά περίεργη υπόθεση πρωταγωνιστεί εδώ και ένα 24ωρο στην καλλιτεχνική επικαιρότητα: Ενας πασίγνωστος Έλληνας τραγουδιστής αναμένεται να καταγγελθεί επίσημα μέσα στις επόμενες μέρες από δύο νεαρούς καλλιτέχνες- έναν τραγουδιστή και έναν μουσικό- για σεξουαλική παρενόχληση (ή/και ασέλγεια) και μάλιστα στη μία περίπτωση υπάρχουν και τρεις μάρτυρες.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής από μια πληροφορία του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τη συγκεκριμένη υπόθεση χωρίς όμως φυσικά να αποκαλύπτει ποιος είναι ο τραγουδιστής, ο οποίος φέρεται να απορρίπτει τις κατηγορίες που του προσάπτουν. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός γιατί η συγκεκριμένη διαρροή έγινε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μάλιστα πριν οι καταγγελίες κατατεθούν στις αρμόδιες Αρχές.

Όλα τα παραπάνω ήρθε να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάγκα. «Το θέμα είναι, και εύχομαι, το θύμα να είναι οι καταγγέλλοντες και να μην είναι ο καταγγελλόμενος. Διότι θα ακούσουμε πράγματα που είτε θα είναι λάσπη για να λασπώσουμε έναν άνθρωπο, είτε θα είναι αλήθεια για τουλάχιστον δύο ανθρώπους που θα έχουν κακοποιηθεί απ’ τον άνθρωπο αυτόν» αποκάλυψε στον αέρα του «Πρωινού»

«Επειδή με την ιστορία αυτή θα ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων, θα εμπλακούν πολλά πρόσωπα μέσα, θα αναγκαστούν να ανοίξουν στόματα για το τι συμβαίνει τη νύχτα, μέσα στα καμαρίνια, όταν τελειώνει το πρώτο πρόγραμμα, μεταξύ πρώτου προγράμματος και δεύτερου προγράμματος, τι συμβαίνει όταν τελειώνει το πρόγραμμα πέντε έξι το πρωί και λέμε “ξέρω ΄γω να μείνουμε λίγο παραπάνω”» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε αρκετά αμήχανη θέση καθώς ο γνωστός τραγουδιστής είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει αρκετά καλά.

«Είναι πολύ μεγάλο όνομα και είναι ένα όνομα που γενικότερα, εκτός από μεγάλος τραγουδιστής, απ’ τα πρώτα ονόματα, έχει και εκτόπισμα γενικότερο, ευρύτερο στον χώρο της σοούμπιζ. Και είναι απ’ τους πιο αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες» τόνισε.