«Η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική.

Στους βασικούς άξονες της εξωτερικής πολιτικής στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη συμπεριλήφθηκαν τα ελληνοτουρκικά, το μεσανατολικό, ευρωπαϊκά θέματα, καθώς και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «μέχρι να καταφέρουμε να έχουμε με την Τουρκία μια ουσιαστική συζήτηση για την ΑΟΖ η πατρίδας μας δεν μένει ακίνητη. Δεν επιδιώκουμε την διπλωματία της αδράνειας, αλλά την διπλωματίας της δράσης. Σταθερότητα δεν μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως εάν δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Η Ελλάδα και ο ελληνισμός δεν θα δεχθεί ποτέ τετελεσμένα στην Κύπρο».

Ανοίγοντας την συζήτηση στην Ολομέλεια σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που προκάλεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός -αποφασίζοντας να διευρύνει τη συζήτηση που ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το παλαιστινιακό, σε μια συνολική συζήτηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει όλη τη λογική των ελληνικών χειρισμών -πρόσθεσε με νόημα ότι προσέρχεται με αίσθημα ευθύνης και διάθεση συγκλίσεων.

«Η Ευρώπη δοκιμάζεται»

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας επεσήμανε ότι η Ευρώπη δοκιμάζεται από γεωπολιτικές πιέσεις στα σύνορά της, βρισκόμαστε αντιμέτωποι για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μ' έναν εκτεταμένο πόλεμο στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ηπείρου και από την άλλη η ίδια η Ευρώπη δοκιμάζεται από μεγάλες προκλήσεις στο εσωτερικό της.

Μίλησε για τις νέες παγκόσμιες ισορροπίες, τις εστίες έντασης και συγκρούσεων ανά τον κόσμο και επεσήμανε ότι πέρα από τις 61 ένοπλες συγκρούσεις που μαίνονται σήμερα στον πλανήτη μας αντιμετωπίζουμε και μια σειρά άλλων πρωτοφανών προκλήσεων. Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, την επισιτιστική ανασφάλεια, πανδημίες, μετακινήσεις πληθυσμών και φυσικά τη μεγάλη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης η οποία αλλάζει τα πάντα γύρω μας ειδικά στον τομέα της άμυνας.

«Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται ούτε στα καφενεία ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ»

«Αντί λοιπόν να αναζητούνται οικουμενικές λύσεις σ' αυτά τα κοινά ζητούμενα, όπως έγινε π.χ. μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς η πολυμέρεια υποχωρεί, παραδοσιακές ισορροπίες κλονίζονται και η ισχύς αντικαθιστά συχνά το δίκαιο. Και γι' αυτούς τους λόγους καλωσόρισα το αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Ανδρουλάκη να κάνουμε μία συζήτηση πιο ευρεία για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο για το Παλαιστινιακό και έτρεψα αυτή τη συζήτηση σε μία ουσιαστικά εφ' όλης της ύλης ενημέρωση για την εξωτερική πολιτική γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία οι πολιτικοί αρχηγοί να τοποθετηθούν εντός του Κοινοβουλίου για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν σήμερα την πατρίδα μας. Με την ελπίδα βέβαια ότι τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων γιατί οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται ούτε στα καφενεία ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ», τόνισε.

Είπε επίσης ότι η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι υπερήφανος γιατί η πατρίδα μας σήμερα, το 2025, στέκεται πλέον όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της. Ως ένας ισότιμος εταίρος στην ΕΕ αλλά και στο ΝΑΤΟ ως ένας πυλώνας σιγουριάς σε μια ταραγμένη περιοχή, ως ένας κόμβος ενέργειας, ως μια γέφυρα διεθνών συνεργασιών χωρίς να ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά να προσπαθεί πάντα να τις διαμορφώσει. Τόνισε δε ότι είναι ένα πλεονέκτημα αυτό που κατάφερε να κατακτήσει χάρη σε μία σειρά από σωστές επιλογές.

Ισχυρή οικονομία και ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα

Δεν μπορεί να μιλάει κανείς για μία ισχυρή Ελλάδα αν η χώρα δεν διαθέτει μία ισχυρή οικονομία, είπε επισημαίνοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία έχουν αντανάκλαση στην ισχύ της χώρας και μετατρέπουν ουσιαστικά τη στιβαρή πρόοδο της οικονομίας το διεθνές της κύρος και σε μία ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα.

Πηγή της σκληρής ισχύος κάθε χώρας πρέπει να είναι η αποτρεπτική της δυνατότητα υπογράμμισε και υπενθύμισε ότι συζητήθηκε πρόσφατα στη Βουλή το νέο 12ετές πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων ύψους 28 δισ. ευρώ το οποίο ήδη έχει αρχίσει και δρομολογείται.

Πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της αποτρεπτικής μας ισχύος της Ελλάδας

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στη σημερινή εικόνα της αποτρεπτικής μας ισχύος με την Αεροπορία να έχει 24 υπερσύγχρονα Rafale που πετούν ήδη, 42 αναβαθμισμένα F16 αναμένει να παραλάβει τα πρώτα από τα 20 F35, στο Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να καταπλεύσει η πρώτη φρεγάτα Belharra πριν το τέλος του έτους. Θα προστεθούν άλλες τρεις, ενώ βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την Ιταλία για την αγορά ελαφρώς μεταχειρισμένων φρεγατών. «Ταυτόχρονα υψώνουμε την "Ασπίδα του Αχιλλέα"», απέναντι σε εναέριες σε θαλάσσιες σε υποβρύχιες απειλές. Επεσήμανε ότι πρόκειται για προγράμματα στα οποία για πρώτη φορά συμμετέχει ενεργά και η εγχώρια βιομηχανία.

«Σκοπός της πατρίδας μας είναι πάντα να διαθέτει ποιοτική υπεροχή έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου της. Και για πρώτη φορά νομίζω ότι είμαστε σε θέση να πούμε ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται», είπε ο πρωθυπουργός.

Η Ελλάδα εξελίσσεται σε σημαντικό ενεργειακό πυλώνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι η πατρίδα μας εξελίσσεται σε έναν πολύ σημαντικό ενεργειακό πυλώνα. Ανέφερε ενδεικτικά ότι «πριν από 6 χρόνια εισερχόταν στη χώρα μας ποσότητα φυσικού αερίου η οποία κάλυπτε αποκλειστικά και μόνο τις εγχώριες ανάγκες. Σήμερα από τη χώρα μας περνούν 17 δισ. κυβικά φυσικού αερίου είτε υγροποιημένου είτε αέριο το οποίο έρχεται με αγωγούς από το Αζερμπαϊτζάν με αποτέλεσμα η χώρα μας ουσιαστικά να γίνεται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για όλη την ευρύτερη περιοχή και των Βαλκανίων αλλά με προοπτική το φυσικό αέριο αυτό να μπορεί να φτάσει μέχρι την Ουκρανία. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικός είναι ο γεωπολιτικός ενεργειακός ρόλος της πατρίδας μας κι αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας επίμονης εθνικής στρατηγικής η οποία ακολουθήθηκε με μεθοδικότητα όλα τα τελευταία χρόνια».

Υπογράμμισε πως οι έρευνες της Chevron σε συνέχεια των ερευνών της Exon στα ελληνικά νερά συνιστούν μία ακόμα σφραγίδα στο διαβατήριο της διεθνούς αξιοπιστίας της πατρίδας μας και μία απόδειξη για το ότι «αυτή η κυβέρνηση και ξέρει και μπορεί να ασκεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο, ανεξάρτητα από τους όποιους εκνευρισμούς αυτό μπορεί να προκαλεί σε ορισμένους».

Είπε ότι σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε στον καθορισμό δύο νέων εθνικών θαλασσίων πάρκων εντός των χωρικών υδάτων της πατρίδας μας στο Αιγαίο και στις νότιες Κυκλάδες προστατεύοντας το περιβάλλον επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δικαιοδοσία της πατρίδας μας στις θαλάσσιες ζώνες μας.

H χώρα μας και ξέρει και μπορεί να διεκδικεί την υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων

«Και βέβαια οι ανακοινώσεις έγιναν σε συνέχεια της ρύθμισης μιας εκκρεμότητας από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που αποτυπώνει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ανώτατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και αυτός ο χάρτης θα αναρτηθεί πολύ σύντομα στο σχετικό σάιτ της ΕΕ και αποτελεί επιβεβαίωση ότι η χώρα μας και ξέρει και μπορεί να διεκδικεί την υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Η συμφωνία για τη Γάζα και η παρουσία της Ελλάδας

Υπογράμμισε ότι αυτή η αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε και με τη συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ, όπου υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα. «Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή επέμεινε στην ανάγκη κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων ως ένα απαραίτητο αναγκαίο αλλά όχι ικανό πρώτο βήμα για μία μόνιμη ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα βέβαια μία απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορέσει αυτή η ειρήνη να γίνει εφαλτήριο για μία λύση του Παλαιστινιακού στη βάση των δύο κρατών» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Η Ελλάδα ενδυναμώνει την εταιρική της σχέση με το Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι αμέσως μετά τις θηριωδίες της 7ης Οκτωβρίου η Ελλάδα αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. «Παράλληλα εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας προς τον παλαιστινιακό λαό τονίζοντας επανειλημμένως ότι κανείς στρατηγικός στόχος όσο σημαντικός κι αν μπορεί να είναι δεν επιτρέπεται να δικαιολογεί τον θάνατο και τον εκτοπισμό αμάχων» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στην αποστολή βοήθειας, την περίθαλψη τραυματιών, τονίζοντας ότι παραμένουμε σταθερή στη θέση μας «υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους, προσοχή όμως εδώ δεν είναι η ώρα να παίξουμε παιχνίδια εντυπώσεων. Για την Ελλάδα η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα έρθει μόνο στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας που θα πρέπει να έχει και την αιγίδα του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα ναι, η Ελλάδα ενδυναμώνει την εταιρική της σχέση με το Ισραήλ -βλέπουμε το Ισραήλ ως χώρα στρατηγικό εταίρο ανεξάρτητα με το ποια κυβέρνηση τυγχάνει να κυβερνά τη χώρα στη συγκεκριμένη χρονική σκηνή- αλλά ενδυναμώνουμε και τους δεσμούς μας με πολλές αραβικές χώρες». Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στη συνεργασία της Ελλάδας με την Αίγυπτο που τον περασμένο Μάιο αναβαθμίστηκε σε στρατηγική εταιρική σχέση.

Διασφαλίζεται στο διηνεκές αναλλοίωτος ο χαρακτήρας της Μονής Σινά

Στο σημείο αυτό ο πρωθυπουργός άνοιξε μία παρένθεση για να αναφερθεί στο ζήτημα της ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά, που όπως είπε απασχόλησε τη δημόσια συζήτηση κι έγινε δυστυχώς αντικείμενο φθηνής εκμετάλλευσης από κάποιους που αγνοούν και τα στοιχειώδη αλλά και τα πραγματικά δεδομένα. Υπογράμμισε ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων επί της Μονής δεν προέκυψε χθες. «Αμέσως μετά τις τελευταίες εξελίξεις ξεκίνησαν εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών με στόχο να λυθεί μία εκκρεμότητα αιώνων και σήμερα μπορώ να ανακοινώσω στο Σώμα ότι έχει υπάρξει προκαταρκτική, κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών για το θέμα αυτό. Αυτονόητα τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα, που βάσει αυτής της κοινής κατανόησης διασφαλίζεται στο διηνεκές αναλλοίωτος ο χαρακτήρας της Μονής. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής όπως και των υπόλοιπων λατρευτικών χώρων και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών. Με το σχέδιο αυτό δεν διασφαλίζεται απλώς η συνέχεια της Μονής Σινά αλλά πλέον το Σινά καθίσταται ένα από τα επίκεντρα της ορθοδοξίας με την ελληνική πολιτεία να είναι παρούσα, εμπράκτως παρούσα σε μία περιοχή μεγάλης αξίας για τον απανταχού ελληνισμό».

Για Λιβύη

Αναφέρθηκε επίσης στην περίπτωση της Λιβύης επισημαίνοντας ότι η χώρα μας είναι μία από τις λίγες αν όχι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει αποκαταστήσει διαύλους επικοινωνίας και με την ανατολική και με τη δυτική, τις δύο ξεχωριστές διοικήσεις της Τρίπολης και της Βεγγάζης.

Τόνισε ότι οι συζητήσεις για ΑΟΖ είχαν ξεκινήσει από την δεκαετία 2000 δεν ολοκληρώθηκαν τότε, ωστόσο είναι δεδομένο ότι υπάρχει καρπός νομικών κειμένων που επιβεβαιώνει ότι ο φυσικός συνομιλητής της Λιβύης για ΑΟΖ είναι η Ελλάδα και όχι κάποια άλλη χώρα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την επιλογή της Chevron να συνομιλήσει με την Ελλάδα και όχι κάποιον άλλο για τα θαλάσσια κοιτάσματα, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Είπε ακόμη ότι επιδιώκουμε και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, ειδικά με την Ανατολική Λιβύη, ώστε οι βάρκες, σε ένα κύκλωμα που οργανώνουν άθλιοι δουλέμποροι, να μην ξεκινούν καν ή να αποτρέπονται εντός των δικών τους θαλάσσιων συνόρων.

Η Συρία να οικοδομήσει όμως και σχέσεις καλής γειτονίας με τις χώρες της περιοχής στη βάση των κανόνων του διεθνούς δικαίου

Για τη Συρία, ο πρωθυπουργός είπε μετά την πτώση του στυγνού δικτατορικού καθεστώτος Άσαντ ανοίξαμε ως οφείλαμε διαύλους επικοινωνίας με νέα ηγεσία. Μίλησε για τη συνάντησή του στη Νέα Υόρκη με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα στον οποίο μετέφερε το μήνυμα ότι προκειμένου η χώρα του να ενταχθεί στην διεθνή κοινότητα και να οικοδομήσει πιο στέρεες σχέσεις με ΕΕ έχει χρέος να προστατεύσει την πολυμορφία της με αιχμή τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Να οικοδομήσει όμως και σχέσεις καλής γειτονίας με τις χώρες της περιοχής στη βάση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού

«Η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Σε αυτή τη συγκυρία οι πολιτικοί αρχηγοί να τοποθετηθούν επί το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την πατρίδα μας. Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ και με εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες. Η ενεργή διπλωματία δεν είναι επαναστατική γυμναστική - δεν χωρούν ανευθυνότητες και επιπολαιότητες.

Είμαι υπερήφανος γιατί η Ελλάδα το 2025 στέκεται όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της - ισότιμος εταίρος σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.

Δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρή Ελλάδα χωρίς η χώρα να διαθέτει μία ισχυρή οικονομία. Η ισχύ πρέπει να είναι και η αποτρεπτική δυνατότητα.

Να μιλήσουμε για το πού βρισκόμασταν το 2019 και πού τώρα. Εχει 24 Rafale και 42 F-16, αναμένει να παραβάλει το πρώτα 20 F-35. Πριν το τέλος του έτους θα καταπλεύσει η πρώτη Belharra. Θα έρθουν άλλες τρεις.

Υψώνουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα απέναντι σε απειλές. Συμμετέχει ενεργά και η εγχώρια βιομηχανία για πρώτη φορά τόσο ενεργά.

Κάποιοι από την Αριστερά θα μας κατηγορήσουν για μιλιταρισμό. Πρόκειται για ρεαλισμό η χώρα οφείλει να είναι έτοιμη. Επιδιώκουμε πάντα την ειρήνη. Διασφαλίζουμε σταθερότητα μέσα από ετοιμότητα. Με την εθνική άμυνα να πλαισιώνεται από την ενεργό διπλωματία.

Τα τελευταία 6 χρόνια έχει αυξήσει η Ελλάδα τις διεθνείς συμμαχίες. Σημαντικός ενεργειακός πυλώνας. Πριν 6 χρόνια εισερχόταν στη χώρα φυσικό αέριο μόνο για τις ανάγκες της χώρας, σήμερα περνούν 17 δις φυσικού αερίου με αποτέλεσμα η χώρας μας να γίνεται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την περιοχή των Βαλκανίων.

Αυτή η κυβέρνηση και ξέρει και μπορεί να ασκεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο ανεξάρτητα με το αν προκαλεί εκνευρισμό σε ορισμένους.

Αυτή η αναβαθμισμένη θέση της πατρίδας μας επιβεβαιώθηκε με την παρουσία της στην Αίγυπτο για τη συμφωνία της ειρήνης στη Γάζα. Η Ελλάδα επέμενε για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων.

Αναγνωρισμένο κύρος της Ελλάδας που εγγυάται τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει θέση στη επόμενη μέρα στη Γάζα.

Είμαστε σταθερή για το παλαιστινιακό κράτος, η αναγνώριση θα έρθει μόνο στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας. Η Ελλάδα ενδυναμώνει τη σχέση της με το Ισραήλ.

Έχουμε προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών, με τον τελευταίο λόγο στην Σιναϊτική Αδελφότητα

Διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών.

Αυτή η κυβέρνηση έχει και τη βούληση και το σθένος να επιλύει διαχρονικά προβλήματα.

Για Τουρκία

Από το 2023 η ελληνική κυβέρνηση έκανε μία ξεκάθαρη επιλογή, οι διμερείς σχέσεις στον πολιτικό διάλογο, θετική ατζέντα και μέτρα εμπιστοσύνης. Εξασφαλίσαμε ένα δίαυλοι επικοινωνίας. Σταμάτησαν οι παραβιάσεις στο Αιγαίο. Με το καθεστώς της εξπρές βίζας ταξίδεψαν χιλιάδες Τούρκοι στα νησιά μας. Ο συντονισμός των δύο ακτοφυλακών για το μεταναστευτικό στο Αιγαίο έχει κάνει μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν.

Γιατί κάποιοι κατακρίνουν τα ήρεμα νερά, θέλουν φουρτούνες, ας είναι προσεκτικοί κάποιοι ψευτοπατριώτες που ασκούν εξωτερική πολιτική από τον καναπέ.

Μέχρι να καταφέρουμε να έχουμε με την Τουρκία μια ουσιαστική συζήτηση για την ΑΟΖ η πατρίδας μας δεν μένει ακίνητη. Δεν επιδιώκουμε την διπλωματία της αδράνειας, αλλά την διπλωματίας της δράσης. Σταθερότητα δεν μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως εάν δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Η Ελλάδα και ο ελληνισμός δεν θα δεχθεί ποτέ τετελεσμένα στην Κύπρο.

Εμείς δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κατοχές και τετελεσμένα. Η Ελλάδα συμμετέχει ως πρωτεργάτης των πολιτικών στην Ευρώπη. Διαπιστώνω με χαρά ότι ελληνικές εισηγήσεις για ένα τοίχος αεράμυνας βρίσκουν υποστηρικτές.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα σήμερα να μπλοκάρει την Τουρκία. Για την Ελλάδα δεν τίθεται κανένα ζήτημα της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, εάν δεν αποσυρθούν το casus belli και οι θεωρίες των γκρίζων ζωνών.

Οι ελληνοαμερικάνικες σχέσεις εκτείνονται την ενέργεια και στην ναυτιλία. Κλείνω με 3 σχόλια. Συμμετέχουμε στο συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ στην πιο ταραγμένη εποχή από τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Δεύτερη παρατήρησή μου η προεδρία του συμβουλίου της ΕΕ, το οποίο η χώρα μας αναλαμβάνει δεύτερο εξάμηνο του 2027. Το τρίτο σχόλιό μου αφορά την ανατ. Μεσόγειο όπου οι προκλήσεις είναι πολλές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η Ελλάδα επιδιώκει τη συνεννόηση με όλους τους γείτονες. Στις προθέσεις μας να καλέσουμε όλα τα παράκτια κράτη σε ένα φόρουμ όλα όσα μας απασχολούν. Η φοβική χώρα της αδράνειας και του περιθωρίου πέρασε πια ανεπιστρεπτί. Η εξωτερική πολιτική της πατρίδας μας δεν αποτελεί μια κυβερνητική επιλογή. Αντίθετα συγκροτεί τη γραμμή πλεύσης ενός ισχυρού κράτους που το οδηγεί με ασφάλεια στον προορισμό του. Όταν μιλάμε για την ασφάλεια της πατρίδας μας θα ήταν καλό να μιλάμε με μια φωνή.

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώνει συχνά τα κόμμα και από ότι μαθαίνω πίσω από τις κλειστές πόρτες όταν δεν υπάρχουν κάμερες οι απόψεις συγκλίνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό».

Διαβάστε επίσης: «Καμπάνες» Καραμανλή σε Μητσοτάκη για θεσμική κρίση-Παρών και ο Σαμαράς (VID)

Πηγή: iefimerida