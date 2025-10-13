Η Ελλάδα θα είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες η οποία κλήθηκε να παρευρεθεί στη Σύνοδο για τη Γάζα, στην Αίγυπτο, ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής του τη Δευτέρα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα. Μιλώντας πριν αναχωρήσει για το Σάρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, σημείωσε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο.

Εξάλλου ανέφερε ότι «το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος, είναι ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους». Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η χθεσινή του εξαγγελία για αλλαγή του καθεστώτος φύλαξης και συντήρησης του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική, πρέπει να ομονοούμε στα προφανή και αυτονόητα και να διαφυλάξουμε το χαρακτήρα του μνημείου». Παράλληλα, διευκρίνισε πως η διαφύλαξη της τάξης παραμένει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ στο Υπουργείο Άμυνας μεταφέρεται η ευθύνη για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του.

Σε ό,τι αφορά στη σύνοδο της Αιγύπτου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι «η Ελλάδα είναι παρούσα στην υπογραφή μιας ιστορικής συμφωνίας που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Συνομιλούμε αξιόπιστα με όλους, ως πυλώνας σταθερότητας».

«Εγώ χαίρομαι γιατί η Ελλάδα, κ. Πρόεδρε, θα εκπροσωπείται σήμερα στην Αίγυπτο, μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες η οποία κλήθηκε να παρευρεθεί στην υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας. Και πιστεύω ότι έχουμε να παίξουμε και ακόμα έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο, ως μία χώρα η οποία συνομιλεί με όλους τους σημαντικούς παίκτες στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αξιοπιστία, η οποία είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, να θέσουμε κι εμείς τις δικές μας υπηρεσίες στη διάθεση αυτών οι οποίοι θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα αυτής της εξαιρετικά σύνθετης ειρηνευτικής προσπάθειας» είπε.

Εξέφρασε την ελπίδα «αυτό που γίνεται σήμερα να είναι η αρχή, ουσιαστικά, μιας προσπάθειας η οποία επιτέλους θα οδηγήσει στον τερματισμό αυτής της τόσο επώδυνης σύγκρουσης, η οποία φυσικά δεν μπορεί παρά να καταλήξει -θα επαναλάβω εδώ και την πάγια θέση της ελληνικής Κυβέρνησης- σε μία πολιτική λύση δύο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά, χωρίς το ένα να απειλεί το άλλο».

«Είναι η μόνη λύση η οποία μπορεί να δώσει βιώσιμο ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης στους λαούς της περιοχής», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ