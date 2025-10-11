Η ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» επιβεβαίωσε την πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα ενός υβριδίου λύκου και σκύλου, το οποίο βρέθηκε κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. για την πρώτη περίπτωση που επιβεβαιώνεται γενετικά στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τη βιολόγο της οργάνωσης, Αιμιλία Ιωακειμείδου.





Η συγκεκριμένη ανάκάλυψη πραγματοποίηθηκε στο πλαίσιο ελέγχου 50 δειγμάτων από λύκους της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ η γενετική ανάλυση του ζώου έδειξε ότι είναι 45% λύκος και 55% σκύλος. Παρόλο που στην Ευρωπαική Ήπειρο, την Κεντρική Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγραφεί παρόμοιες περιπτώσεις, οι περισσότερες βασίζονταν σε εξωτερικά χαρακτηριστικά, ενώ οι νέες γενετικές εξετάσεις αποκαλύπτουν ότι τα υβρίδια είναι πολύ πιο σπάνια απ’ ότι είχε θεωρηθεί στο παρελθόν.



Να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός των λύκων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί τα προηγούμενα έτη, κυρίως λόγω της απαγόρευσης του κυνηγιού που θεσπίστηκε το έτος 1983, στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βέρνης. Τη σημερινή μέρα, υπολογίζεται ότι ο αριθμός των λύκων στην Ελλάδα ανέρχεται στους 2.075, με τουλάχιστον τρεις αγέλες να βρίσκονται στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, δηλαδή, κοντά στην πρωτεύουσα.

Επιπρόσθετα, σύγχρονες έρευνες για την καταγωγή των σκύλων παρουσιάζουν ότι οι άνθρωποι ενδεχομένως να έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξημέρωσή τους. Παρά την επικρατούσα θεωρία ότι οι λύκοι μεταβαίνουν σε ανθρώπινους οικισμούς για τροφή, καινούριες μελέτες δείχνουν πως οι πρώτοι άνθρωποι ίσως πήραν μικρούς λύκους και τους μεγάλωσαν. Αυτό το γεγονός ίσως να οδήγησε στην εμφάνιση των εξημερωμένων σκύλων.



Πηγή: Πρώτο Θέμα