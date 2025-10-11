Μια ευρηματική φάρσα έγινε viral στο Ηράκλειο στην Κρήτη, όταν ένας πεθερός αποφάσισε να κλέψει την παράσταση σε γάμο εμφανιζόμενος στην εκκλησία… ντυμένος νύφη ο ίδιος! Το περιστατικό σημειώθηκε στους Μαλάδες, όταν ο πεθερός, γνωστός για το χιούμορ του, αποφάσισε να κάνει μια είσοδο που θα μείνει αξέχαστη. Με πέπλο, νυφικό και λουλούδια, εμφανίστηκε μπροστά στον ανυποψίαστο γαμπρό, ο οποίος αρχικά πάγωσε από την έκπληξη, πριν ξεσπάσει σε γέλια μαζί με τους καλεσμένους.

Viral στα social media η είσοδος του πεθερού στο γάμο

Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε χαμό στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν ότι «μόνο στην Κρήτη γίνονται αυτά». Η πραγματική νύφη, με διάθεση χιούμορ, χειροκρότησε τη φάρσα, ενώ η ατμόσφαιρα του γάμου μετατράπηκε σε πανηγύρι χαράς και γέλιου.

Πηγή: Parapolitika.gr