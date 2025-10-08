Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι αναφέρονται τα εξής:

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 10:52, στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ