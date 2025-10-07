Τέσσερις νεκροί (ένας άνδρας, δυο γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί) είναι ο τραγικός απολογισμός ναυαγίου βάρκας με πρόσφυγες και μετανάστες που ερχόταν στο νησί από τα απέναντι τουρκικά παράλια. Στη ακτή κατάφεραν και βγήκαν 34 πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι περισυλλέχθηκαν από το Λιμενικό Σώμα που τους μεταφέρει αυτή την ώρα (ώρα 13.00) στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης. Στο σύνολο τους νεκροί και διασωθέντες ήταν αφρικανικής καταγωγής.

Το ναυάγιο έγινε σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου το πρωί στην περιοχή Τσίλια της Γέρας στη νότια Λέσβο όταν στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι έντασης τοπικά επτά Μποφόρ. Τη στιγμή της πρόσκρουσης της βάρκας στη βραχώδη ακτή είχε κύματα ύψους ενάμιση μέτρων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ