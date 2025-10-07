Για 25 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατηγορείται ο Αρτέμιος Μίντζας, 60 ετών, για τη φερόμενη ένοπλη επίθεση στο Κρόιντον Παρκ, στα δυτικά του Σίδνεϊ, το βράδυ της Κυριακής (07/10).

Το κατά τα άλλα ήσυχο προάστιο του Croydon Park παρέμεινε αποκλεισμένο για περισσότερες από δύο ώρες, εξαιτίας της αστυνομικής επιχείρησης, την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Ο Αρτέμιος Μίντζας, 60 ετών, φέρεται να πυροβόλησε έως και 50 φορές, στοχεύοντας τυχαίους πολίτες στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ, προκαλώντας πολλαπλούς τραυματισμούς.

Γύρω στις 7:45 το απόγευμα της Κυριακής, η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή του Κρόιντον Παρκ στο Σίδνεϊ, ύστερα από καταγγελίες για ένοπλο στην οδό Georges River.

Σύμφωνα με το ABC, επί περίπου δύο ώρες ακολούθησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ αστυνομικών και του φερόμενου δράστη. Πολίτες έτρεχαν να προστατευθούν, ενώ ο Μίντζας πυροβολούσε αδιάκριτα από παράθυρο στον επάνω όροφο τοπικής επιχείρησης. Οι σφαίρες χτύπησαν 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου, σύμφωνα με τις αρχές.

Διασώστες που έφτασαν στο σημείο παρείχαν πρώτες βοήθειες σε 16 τραυματίες με ελαφρά τραύματα, ενώ δύο άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε σφαίρες στον λαιμό και το στήθος, υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ο Μίντζας συνελήφθη γύρω στις 9:30 το βράδυ, έπειτα από επέμβαση ειδικής μονάδας της αστυνομίας, η οποία κατάσχεσε και ένα πυροβόλο όπλο που εντοπίστηκε στο σημείο. Ο 60χρονος μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο νοσοκομείο, φέροντας τραύμα στο μάτι από σπασμένα γυαλιά, ενώ εκεί υποβλήθηκε σε ιατρική και ψυχιατρική αξιολόγηση.

Περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, επέστρεψε υπό κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα του Μπέργουντ, όπου του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες για 25 ποινικά αδικήματα.

Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες για πυροβολισμό με πρόθεση ανθρωποκτονίας, καθώς και κατηγορίες για κατοχή γεμισμένου πυροβόλου όπλου, πυροβολισμούς σε ή κοντά σε δημόσιο χώρο και χρήση όπλου με πρόθεση αντίστασης στη σύλληψη, μεταξύ άλλων.

Ο Μίντζας φέρεται να εργάζεται για τη Sydney Trains, χωρίς, ωστόσο, να έχει οποιαδήποτε σύνδεση με οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικές ομάδες, όπως ξεκαθάρισε ο Αναπληρωτής Επιθεωρητής Stephen Parry σε προηγούμενη ενημέρωση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για έναν 60χρονο πατέρα, ο οποίος είχε ελάχιστες καταγεγραμμένες επαφές με την αστυνομία τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ δεν υπάρχει επίσημο ιστορικό ψυχικών διαταραχών.

Οι έρευνες για τα κίνητρα πίσω από την ένοπλη επίθεση παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Ο ίδιος δεν υπέβαλε αίτημα για αποφυλάκιση με εγγύηση και η υπόθεσή του θα επανεξεταστεί στο δικαστήριο στις 3 Δεκεμβρίου.

