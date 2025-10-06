Καταιγιστικές εξελίξεις αναφορικά με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Η υπόθεση πλέον παίρνει νέα τροπή μετά την αποδοχή του αιτήματος, ενώ πολίτες και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλούν τις αρχές να προχωρήσουν ταχύτατα στις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να δοθεί ένα οριστικό τέλος σε μια υπόθεση που έχει συγκινήσει την κοινή γνώμη.

Το αίτημα του απεργού πείνας για 21 μέρες, για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στο άψυχο σώμα του γιου του έγινε δεκτό.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από έντονη κοινωνική πίεση, δημόσια κινητοποίηση καλλιτεχνών και τη συμβολική παρέμβαση της Εκκλησίας.

Η απόφαση των δικαστικών αρχών να ικανοποιήσουν το αίτημά του για τοξικολογικές εξετάσεις θεωρείται σημαντική εξέλιξη στην πορεία της υπόθεσης, που έχει λάβει ευρεία δημοσιότητα και συγκεντρώνει καθημερινά πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα.

Ο Πάνος Ρούτσι, με την υγεία του να βρίσκεται πλέον σε κρίσιμη κατάσταση, έχει επανειλημμένα δηλώσει πως θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι ζητά μόνο «να μάθει πώς πέθανε το παιδί του».

Η επίσκεψη από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών

Τον Πάνο Ρούτσι επισκέφθηκε σήμερα ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μετά την τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Ως γνωστόν, ο Πάνο Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 22η ημέρα, στο Σύνταγμα, με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου του.

Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος τον επισκέφθηκε στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία.

«Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και εν συνεχεία διημείφθη ο ακόλουθος διάλογος:

- Πάνος Ρούτσι: «Ευχαριστώ, πρέπει να γίνει το αυτονόητο».

- Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Εγώ ήρθα να σας δω, πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά».

- Πάνος Ρούτσι: «Ευχαριστώ, μου δίνει δύναμη ο Θεός και ο κόσμος»