«Δεν διανοούμαι πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει το θάνατο του παιδιού του», δήλωσε από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, σε σχέση με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις Ρούτσι, ο οποίος συγκαταλέγεται στα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Ο Ν. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι εκφράζει αυτή τη θέση ως πατέρας και όχι ως υπουργός ή στέλεχος της κυβέρνησης.

Πρόσθεσε ακόμα πως η ικανοποίηση του αιτήματος για εκταφή δεν είναι κυβερνητική πράξη και συνεπώς δεν φέρει ευθύνη η κυβέρνηση.

Και ευχήθηκε να μην επιδεινωθεί το δράμα που βιώνει ο τραγικός πατέρας.

Το χρονικό της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, ζητώντας την εκταφή της σορού του γιου του ώστε να πραγματοποιηθούν νέες τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο Ντένις Ρούτσι ήταν ανάμεσα στους 57 νεκρούς της τραγωδίας των Τεμπών τον Φεβρουάριο του 2023. Η σορός του είχε ταφεί έπειτα από τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις, όμως η οικογένεια ζητά περαιτέρω έλεγχο, θεωρώντας ότι δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατό του.

Ο Πάνος Ρούτσι έχει δηλώσει ότι δεν θα σταματήσει αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά του. «Θέλω να μάθω την αλήθεια για τον γιο μου», έχει πει, εξηγώντας ότι η εκταφή είναι για τον ίδιο ο μόνος δρόμος για πλήρη δικαίωση. Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον στηρίζει νομικά σε όλες τις ενέργειες.

Από την πρώτη εβδομάδα της απεργίας κατατέθηκαν εξώδικα από τον ίδιο και άλλους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών. Στο πλευρό του στάθηκαν και πολίτες, ορισμένοι από τους οποίους ξεκίνησαν επίσης απεργία πείνας ως ένδειξη αλληλεγγύης. Το θέμα έχει βρει μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα και στον δημόσιο διάλογο.

Η μητέρα του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι είχε μιλήσει στην κάμερα του Euronews στο συλλαλητήριο για την τραγωδία, στα δύο χρόνια από το τραγικό δυστύχημα. Δείτε εδώ τι είχε πει (από 01.47 έως 2.52).

Η ανακοίνωση της Δικαιοσύνης

Η Εισαγγελία Λάρισας αποδέχθηκε το αίτημα εκταφής της σορού αλλά μόνο για λόγους ταυτοποίησης, κι όχι για άλλες εξετάσεις για τα αίτια θανάτου, όπως ο Πάνος Ρούτσι έχει ζητήσει.

Δικαστικές πηγές σημειώνουν ότι το ζήτημα ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη και θα κριθεί μόνο αν υποβληθεί νέο επίσημο αίτημα από την οικογένεια.

Μετά από παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, διατάσσεται η εκταφή της σορού και του Δημήτρη Ασλανίδη, γιου του Παύλου Ασλανίδη, μίας από τις πιο τραγικές φιγούρες της πολύκροτης υπόθεσης του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν κατατεθεί αιτήματα και από άλλους συγγενείς, οι οποίοι ζητούν επίσης εκταφές για επιπλέον ιατροδικαστικούς ελέγχους, ώστε να απαντηθούν ανοιχτά ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου.

Η εκταφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών, με στόχο να υπάρξει ασφαλές και επιστημονικά τεκμηριωμένο αποτέλεσμα ως προς την ταυτοποίηση.

Η παρακολούθηση από το ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ έχει ανακοινώσει ότι παρακολουθεί την κλινική κατάσταση του απεργού πείνας με συχνές επισκέψεις κινητών μονάδων και της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, ο ίδιος αρνείται να υποβληθεί σε εξετάσεις ή εργαστηριακούς ελέγχους, γεγονός που δυσχεραίνει την ιατρική παρακολούθηση και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του.

Περισσότερες από δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της απεργίας πείνας, η υγεία του Πάνου Ρούτσι χαρακτηρίζεται εύθραυστη. Ο ίδιος παραμένει έξω από τη Βουλή, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή, ενώ η υπόθεση συγκεντρώνει έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον και ευρύτερη πολιτική και νομική διάσταση.

Διαβάστε επίσης: 17η μέρα απεργός πείνας ο Ρούτσι - Αρνείται να υποβληθεί σε εξετάσεις

Με πληροφορίες από Euronews