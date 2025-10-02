Στη 18η μέρα της απεργίας πείνας εισέρχεται ο Πάνος Ρούτσι. Αίτημά του είναι εκταφή της σορού του παιδιού του για τοξικολογικές εξετάσεις. Ο γιος του βρήκε τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Χθες το ΕΚΑΒ εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι.

Όπως αναφέρεται, πλήρωμα του ΕΚΑΒ προχωρά σε καθημερινό έλεγχο της κλινικής εικόνας και των ζωτικών σημείων του απεργού πείνας, ωστόσο ο ίδιος, αρνείται να υποβληθεί σε εξετάσεις αλλά και την ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

Χθες κατά την διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας, μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με κόσμο λόγω της ευαλωτότητας του οργανισμού του.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα χθες έγινε γνωστό ότι η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι αναβάλλεται λόγω αιτήματος για ορισμό τεχνικών συμβούλων από την πληρεξούσια δικηγόρο.

Με πληροφορίες από news247.gr