Άδεια εκταφής για ταυτοποίηση του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, δίνεται με εισαγγελική παραγγελία. «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ, θέλω να γίνουν και τοξικολογικές στη σορό του γιου μου», λέει ο τραγικός πατέρας, που συνεχίζει την απεργία πείνας.

Το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας είναι αρμόδιο να εκτελέσει την εισαγγελική παραγγελία για εκταφή των λειψάνων του παιδιού του Πάνου Ρούτσι. Η εξέταση του αιτήματος του πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι εξετάστηκε κατά προτεραιότητα, καθώς διανύει ήδη την 12η ημέρα απεργίας πείνας και η υγεία του είναι ήδη πολύ επιβαρυμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος το πρωί επισκέφθηκε το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας και υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Σύνταγμα.

Συνεχίζει την απεργία πείνας

Ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει ότι περιμένει ενημέρωση για την απόφαση της δικαιοσύνης και έως τότε συνεχίζει την απεργία πείνας.

«Είναι αυτό που θέλω από την αρχή να γίνουν και ο τοξικολογικές και τα πάντα. Το DNA δεν μας φτάνει, από την αρχή το ζητάμε αυτό, αυτό θέλουμε και αυτό απαιτώ, όχι μόνο εγώ, όλοι οι γονείς», τονίσε από το Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι.

«Αυτά είναι χυδαίες καταστάσεις, επικοινωνιακά παιχνίδια του χειρίστου είδους που παίζει ο κ. Φλωρίδης, ο κ. Τζαβέλας και όλοι αυτοί που νομίζουν ότι θα τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί έναν πατέρα που δίνει αυτόν τον αγώνα, μια οικογένεια που δίνει αυτόν τον αγώνα, αλλά και όλες τις οικογένειες που αγωνιούν προκειμένου να υπάρξει αλήθεια και δικαιοσύνη», δήλωσε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορος του κ. Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα υπόλοιπα τρία αιτήματα εκταφής που υποβλήθηκαν εχθές στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας θα εξεταστούν στη συνέχεια.

Πρόκειται για τις αιτήσεις τριών συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, του Παύλου Ασλανίδη, της Μαρίας Καρυστιανού και του Χρήστου Κωνσταντινίδη.

«Έκλεισε η δικογραφία και δεν ξέρουμε τα αίτια που κάηκαν τα παιδιά μας ζωντανά», δηλώσε ο Παύλος Ασλανίδης.

«Ζητήσαμε να μείνει ανοικτή η ανάκριση και ζητήσαμε και εκταφή όχι για ταυτοποίηση της σορού, αλλά για να αποκαλυφθούν σημαντικά στοιχεία που θα βοηθήσουν την έρευνα», σημείωσε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε τηλεοπτική του συνέντευξη εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη δικηγόρο του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι προσπαθεί πάσει θυσία να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης για να εξυπηρετήσει τη δικη της ατζέντα.

«Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι στους πρωταγωνιστές να μην ξεκινήσει αυτή η δίκη ποτέ. Αυτοί που στήνουν συνομωσίες, το κάνουν για να παίξουν τα πολιτικά τους παιχνίδια», σημειώνει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Κυρανάκης: Να αποσυρθεί ο ΟΣΕ από την αγωγή συγγενών

Με επιστολή του προς τον ΟΣΕ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ζητά να παραιτηθεί από την έφεση κατά της απόφασης για χρηματική ικανοποίηση συγγενών θύματος της τραγωδίας από τον Οργανισμό και τη Hellenic Train. Τον Γενάρη του 25 το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας επιδίκασε αποζημίωση 800.000 ευρώ στη σύζυγο, τα δύο παιδιά και την αδερφή του νεκρού ελεγκτή της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

«Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη σεβασμού της δικαστικής κρίσης και αποφυγής περαιτέρω ταλαιπωρίας των συγγενών των θυμάτων. Η Πολιτεία και η εταιρία έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

