Ασαφής ως προς τις ελληνικές θέσεις εμφανίστηκε ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» του Open TV για το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ (GSI – Great Sea Interconnector).

Ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε αρχικά ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου «είναι αδιάρρηκτες και υπεράνω οποιουδήποτε έργου».

Ο Έλληνας Υπουργός χαρακτήρισε το έργο «στρατηγικής σημασίας», σημειώνοντας ότι θα συμβάλει καθοριστικά στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στο για τους Κύπριους καταναλωτές.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγχρηματοδοτήσει το έργο με 657 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει τη βιωσιμότητά του. Η ίδια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις 10 Σεπτεμβρίου, το ενέταξε στα σημαντικότερα ενεργειακά έργα της Ευρώπης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπασταύρου υπενθύμισε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος υπέγραψαν σχετική συμφωνία τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ μέχρι στιγμής ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη επενδύσει 300 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το κόστος αυτής της φάσης.

Διαβάστε επίσης: Ποιος είναι ο Επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ που «κάρφωσε» ο ΠτΔ για εμπόδια GSI



Ο κ. Παπασταύρου επανέφερε στον τραπέζι τις προηγούμενες δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού και σημείωσε ότι η Αθήνα λαμβάνει «διαρκώς αντιφατικά μηνύματα» από τη Λευκωσία.

«Ο κ. Κεραυνός αμφισβητεί τη βιωσιμότητα του έργου επικαλούμενος δύο μελέτες που δεν έχει κοινοποιήσει ούτε στον ίδιο τον Υπουργό Ενέργειας της Κύπρου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δημιουργούν εμπόδια στην υλοποίηση του έργου.

«Το έργο αγοράστηκε από τον ΑΔΜΗΕ πριν από δύο χρόνια, όμως η άδεια δεν έχει ακόμη μεταβιβαστεί. Είναι λοιπόν κρίσιμο να υπάρξει ξεκαθάρισμα στην πρόθεση και των δύο πλευρών, ώστε να αρθούν οι επιφυλάξεις και να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση», επισήμανε.

Απαντώντας σε ισχυρισμούς περί «εκβιασμών» του ΑΔΜΗΕ προς τη Λευκωσία, ο Υπουργός Ενέργειας ήταν κατηγορηματικός:



«Σας παρακαλώ. Το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελλάδα δεν εκβιάζει. Αντιθέτως, απαντά θεσμικά, με διαφάνεια και σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι σε δέκα ημέρες θα πραγματοποιηθεί Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., όπου το θέμα της διασύνδεσης θα αποτελέσει αντικείμενο απευθείας συζήτησης με τον Κύπριο ομόλογό του.

«Στόχος είναι να επιλυθούν όλες οι εκκρεμότητες – τεχνικές, οικονομικές και θεσμικές – ώστε το έργο να προχωρήσει. Είναι ένα έργο εθνικής σημασίας, αλλά και ευρωπαϊκής στρατηγικής αξίας», κατέληξε ο Έλληνας Υπουργός.



