Κατηγορία για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων) απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος συνελήφθη χθες, αφού ομολόγησε ότι είναι ο υπαίτιος για υλικές ζημιές που προκάλεσε με το όχημα του σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη.

Ο ηθοποιός παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και εν συνεχεία σε τοιχίο και γκαραζόπορτα οικίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

