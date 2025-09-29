Την δική του εξήγηση αναφορικά με τις ζημιές που προκάλεσε στην περιοχή της Φιλοθέης έδωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης τονίζοντας ότι όταν τράκαρε τρία αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» το πρωί της Δευτέρας (29.09.2025) ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά το τρακάρισμα υποστηρίζει ότι τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε ότι έκανε κάποιες ζημίες, σε περίπτωση που γίνουν καταγγελίες σε βάρος του.

«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα», ήταν η δήλωση που έκανε ο γνωστός ηθοποιός, σύμφωνα με την εκπομπή.