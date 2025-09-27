«Τρέμουν την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί με τα παιδιά μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μαρία Καρυστιανού για την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας να εγκρίνει την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι, μόνο για τη διενέργεια εξέτασης DNA και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις.

«Τι μεγάλη πρωτοτυπία! Η "δικαιοσύνη" ακολούθησε και συμπορεύτηκε με την προαναγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Απόλυτα αναμενόμενο, αφού είναι στενότατη η σχέση τους από την αρχή της υπόθεσης μας», έγραψε χαρακτηριστικά η κυρία Καρυστιανού και συνέχισε λέγοντας πως:

«Μετά από 12 ημέρες απεργίας πείνας του πατέρα, αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι, ενώ για τους άλλους συγγενείς…. θα το σκεφτούν και άλλο…».

Τι ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Τέμπη 2023: «αποφάσισαν το πιο θεωρητικά, ασφαλές για αυτούς. Την εκταφή για έλεγχο DNA! Και όχι βέβαια για τοξικολογικές, τις οποίες από την αρχή με νύχια και με δόντια αρνούνται! Δηλαδή θα ξεθάψουν τους ανθρώπους μας μόνο για DNA και δεν θα κάνουν τους ελέγχους που ήταν υποχρεωμένοι εξαρχής να κάνουν.

Γιατί τρέμουν την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί με τα παιδιά μας. Μεγαλύτερη ομολογία ενοχής δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Και επίσημα πλέον η Δικαιοσύνη δεν υπάρχει! Την δολοφονήσαν! Αφού πρώτα την απογυμνώσαν, την διέφθειραν, την γελοιοποίησαν. Έχουν άραγε καταλάβει πόσο προβλέψιμοι και πόσο εκτεθειμένοι είναι πλέον σε όλη την κοινωνία;;;».

Στη συνέχεια, η κυρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στην αναφορά του Συλλόγου Πληγέντων στην Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου:

«Γνωρίζοντας όλη τη σήψη, μετά από 2.5 χρόνια συνεχούς κοροϊδίας, καταθέσαμε επείγουσα αναφορά στην Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου. Με την στήριξη Ευρωβουλευτών από όλη την Ευρώπη, και την εισήγηση του ευρωβουλευτή κ. Παππά, ο πρώτος καρπός των ενεργειών μας στην Ευρώπη ήρθε!! Επιτέλους!! Έρχεται κλιμάκιο ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών!».

«Καταθέσαμε και επείγουσα αναφορά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών»

Ακολούθως, σημείωσε πως:

«Και βέβαια δεν σταματήσαμε εκεί! ΧΘΕΣ καταθέσαμε και επείγουσα αναφορά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών:

"Περί διεθνούς επείγουσας παρέμβασης για εκταφή οστών και ανεξάρτητη ιατροδικαστική διερεύνηση (ταυτοποίηση & τοξικολογικές εξετάσεις) θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών (Ελλάδα, 28.02.2023), ως αδήριτης, επιτακτικής και άμεσης ανάγκης παρακολούθησης της υπόθεσης από διεθνή οργανισμό, επειδή οι εθνικές αρχές αρνούνται παρατεταμένα να χορηγήσουν άδεια εκταφής των οστών των τέκνων των αιτούντων, θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών,προκειμένου να συλλεχθεί κάθε δυνατό αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίηση των θυμάτων, την διελεύκανση των αιτιών θανάτου, και την εξασφάλιση δίκαιης δίκης των κατηγορουμένων για το δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο οι αιτούντες παρίστανται υποστηρικτές της κατηγορίας.

Οι γονείς:

Καρυστιανού, Ρούτσι και Τιλκερίδης".

Τα μάτια και η καρδιά μας είναι στραμμένες προς ις Ανεξάρτητες Αρχές που τιμούν τον όρκο τους, και θα ανοίξουν δρόμους ελπίδας στο σάπιο σύστημα που μας ελέγχει. Θα απευθυνθούμε παντού! Μέχρι τέλους! Μέχρι που μια πλήρως ανεξάρτητη και αληθινή Δικαιοσύνη θα έρθει και στη χώρα μας και θα τιμήσει τον ρόλο και την ευθύνη της! Όλοι μαζί! Μέχρι τέλους!».

Πηγή: CNN.gr