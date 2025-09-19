«Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους» τονίζει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς αναφερόμενος στους γονείς που ζητούν να εξακριβωθεί με αυτό τον τρόπο η ταυτότητα των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, αλλά και τα αίτια θανάτου τους.

«Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους» σημειώνει και όπως υπογραμμίζει «είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

Υπενθυμίζεται ότι, ο πατέρας ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος έχει ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας, από το πρωί της Δευτέρας (15/9), καθώς έχει απορριφθεί το αίτημά του για εκταφή του παιδιού του. Πρόκειται για τον Πάνο Ρούτση που ξεκίνησε απεργία στο Σύνταγμα έξω από την Βουλή στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/CNN.gr