Ισραηλινή έκθεση για τον στολίσκο Global Sumud αποκαλύπτει ότι η πρωτοβουλία της νέας διεθνούς νηοπομπής προς τη Γάζα δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο δράσεων με σαφείς δεσμούς με τη Χαμάς και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα

Σύμφωνα με την έρευνα, η δραστηριότητα αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:

Κοινωνικο-πολιτικός, με κινητοποίηση ακτιβιστών, φοιτητών και τοπικών αρχών σε περισσότερες από 100 χώρες, με στόχο τη δημιουργία δημόσιας πίεσης.

Παλαιστινιακός-διεθνής, με συντονισμό από το κίνημα Global March to Gaza που αναλαμβάνει προπαγάνδα, διαδικτυακή κινητοποίηση και οικονομική ενίσχυση.

Θρησκευτικός, με ηγεσία από την Αλγερινή Πρωτοβουλία και την Ένωση Μουσουλμάνων Λογίων, που παρέχει ιδεολογικό υπόβαθρο και νομιμοποίηση των δράσεων.





Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση ΕΔΩ



Η έκθεση παρουσιάζει κεντρικές προσωπικότητες όπως τον Yahia Sarri, θρησκευτικό ηγέτη στην Αλγερία με ιστορικούς δεσμούς στη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί και συμμετάσχει σε εκδηλώσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς. Επίσης, αναφέρεται ο Παλαιστίνιος Khaled Safi, γνωστός μπλόγκερ και influencer, που έχει συνεργαστεί με μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στη Χαμάς και έχει εκφράσει δημόσια στήριξη στην «ένοπλη αντίσταση».



Στην έκθεση αναφέρεται μάλιστα και ελληνική συμμετοχή η οποία είναι ενεργή: ο Πάρης Λαφτίσης εμφανίζεται ως επικεφαλής της ομάδας March to Gaza Greece, ενώ ο πανεπιστημιακός Σωτήρης Λαπιέρης συμμετείχε σε αποστολές και δηλώσεις στήριξης προς την παλαιστινιακή αντίσταση. Σε σχεδιάγραμμα που δημοσίευτηκε με τις διασυνδέσεις εμφανίζεται και ο ΑΝΤΑΡΣΥΑ.





Η ανάλυση καταλήγει να ισχυρίζεται πως η Global Sumud Flotilla προβάλλεται ως «ανθρωπιστική» πρωτοβουλία, αλλά στην πράξη λειτουργεί ως επικοινωνιακό και πολιτικό κάλυμμα για να δοθεί διεθνής νομιμοποίηση στη Χαμάς και σε δίκτυα που συνδέονται με εξτρεμιστικές οργανώσεις



