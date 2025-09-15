Στο νοσοκομείο, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, νοσηλεύεται η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως αποκάλυψε η εκπομπή Buongiorno.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου κατέθεσε μήνυση κατά μελών της οικογένειάς του, για τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

Όπως ανέφερε ο Ιάσονας Τσόλης στην ψυχαγωγική εκπομπή του Mega, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στα δικαστήρια, η μητέρα του περνούσε δύσκολες ώρες με ένα ιατρικό θέμα που αντιμετωπίζει, το οποίο την οδήγησε τελικά στο νοσοκομείο.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η μητέρα του είναι σοβαρά, νοσηλεύεται έχοντας στο πλευρό της τις κόρες της»

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος του Buongiorno ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε σε μήνυση κατά των δύο αδελφών του και της μητέρας του, ενώ αποκάλυψε και ότι η μητέρα του τραγουδιστή βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στο νοσοκομείο.

«Είναι σοβαρά, νοσηλεύεται έχοντας στο πλευρό της τις κόρες της. Όλα αυτά την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μήνυε για συκοφαντική δυσφήμιση», είπε χαρακτηριστικά ο Ιάσονας Τσόλης.

Πηγή: iefimerida.gr