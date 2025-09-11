Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ είχε σήμερα, στην Αθήνα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εστίασε στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η χώρα είναι «πολύ ισχυρό παίκτης» στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, Μητσοτάκης και Μπέργκαμ επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες ενώ υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και τις υποδομές που αναπτύσσει, μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε εξαγωγέα ενέργειας και σε πάροχο ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε τη στρατηγική σημασία των διασυνδέσεων, ηλεκτρικών και ψηφιακών, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα έργα Great Sea Interconnector και GREGY Interconnector και ενημέρωσε τον κ. Μπέργκαμ για τη σημασία ενός άξονα που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Οδησσό, σε συνέχεια πρότασης που είχε διατυπώσει κατά την επίσκεψή του στην Οδησσό τον Ιούνιο.

«Θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση ότι έρχεστε μια μέρα αφότου η Chevron εκδήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον της να ξεκινήσει ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή νότια της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας στην περιοχή αυτή», είπε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Αμερικανό αξιωματούχο.

Πρόσθεσε ότι «μας χαροποιεί επίσης ιδιαίτερα ότι μπορούμε να μιλάμε για τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή».

«Είμαστε πλέον μια χώρα που εξάγει φυσικό αέριο. Είμαστε ένας μεγάλος κόμβος εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή. Εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια, εξάγουμε πετρελαιοειδή, και αυτό μας καθιστά έναν πολύ ισχυρό "παίκτη" στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, τόνισε ότι η χώρα του θεωρεί την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «έχει ορισμένους στόχους που συνδέονται με την ενέργεια, και ένας από αυτούς είναι η ενεργειακή επάρκεια, η πώληση ενέργειας στους φίλους και τους συμμάχους μας, ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζουν από τους αντιπάλους μας».

«Ο διάδρομος Βορρά - Νότου, ο ρόλος της Ελλάδας, με τη μακρά ιστορία της στη ναυτιλία, την πρόσβαση στη θάλασσα, με το σύστημα αγωγών που εκτείνεται βόρεια από εδώ, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια για την Ανατολική Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε, εκφράζοντας ενθουσιασμό «για τις ευκαιρίες που υπάρχουν εκεί».

Φυσικά, σημείωσε ο κ. Μπέργκαμ, «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απόλυτα δεσμευμένες στο να αντικαταστήσουν το ρωσικό αέριο με αμερικανικό αέριο. Κυριολεκτικά, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια επενδύονται στη χώρα μας τόσο για την παραγωγή όσο και για την εξαγωγή LNG».

«Αυτό αντιπροσωπεύει μία από τις πολλές ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας», κατέληξε ο κ. Μπέργκαμ.

Πηγή: ΚΥΠΕ