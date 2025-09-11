Με αναφορές στην κλιματική κρίση η χθεσινή ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ιστορία 20 ελλήνων δασοπυροσβεστών. Οταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην περιοχή της Αστούριας, η Ισπανία ζήτησε την υποστήριξη της Ευρώπης και η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα.

«Οι φλόγες ήταν τόσο τεράστιες που ο καπνός ήταν ορατός από το Διάστημα», διηγήθηκε η Φον ντερ Λάιεν, «αλλά για πέντε ημέρες οι 20 έλληνες δασοφύλακες στάθηκαν δίπλα στους ισπανούς συναδέλφους τους». Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν το χωριό Χενεστόσο, πάλευαν μέρα νύχτα για να περιορίσουν την πυρκαγιά και στο τέλος –μαζί– έσβησαν τη φωτιά και το χωριό σώθηκε.

At today’s #SOTEU, @vonderleyen honoured Lt. Nikolaos Paisios, who led 20 Greek rangers to fight devastating fires in Asturias, Spain.



For 5 days, they stood side by side with Spanish crews and saved a village.



True European heroes. Ευχαριστώ, Nikolaos. 🇬🇷🇪🇸🇪🇺 pic.twitter.com/1URGV7JTrX — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) September 10, 2025

Ενας από αυτούς τους 20 έλληνες δασοφύλακες, ο υπολοχαγός Νικόλαος Παΐσιος, ήταν παρών στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τους ευρωβουλευτές. «Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζουμε σήμερα έναν από αυτούς τους ήρωες», είπε η Φον ντερ Λάιεν. «Το θάρρος σας αποτελεί έμπνευση για όλους μας. Ευχαριστούμε εσάς και την ομάδα των ευρωπαίων ηρώων για τη δύναμή σας, τη δέσμευσή σας και την εξαιρετική σας ηγεσία», πρόσθεσε.

Πηγή: Protagon.gr