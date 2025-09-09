Απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος στο χθεσινοβραδινό ρεπορτάζ του ΣΙΓΜΑ. Ωστόσο, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας και διάψευσε αναφορές, που ουδέποτε περιλήφθηκαν στο ρεπορτάζ.

Η ουσία του ρεπορτάζ ήταν η σχέση του πεθερού του, με την Euroasia interconnector, η οποία ήταν πρώτη ανάδοχος εταιρεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ωστόσο, ο κύριος Γεραπετρίτης στην ανακοίνωσή του επικεντρώνεται στην μετά ΑΔΜΗΕ, εποχή του έργου.

Συγκεκριμένα απαριθμεί τρία σημεία, για τα οποία δηλώνει ότι θα αποκαταστήσει την αλήθεια.

Σημείο πρώτο: Κανένα μέλος της οικογένειάς μου αναφέρει δεν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρεία συνδεόμενη με το έργο.

Ουδέποτε όμως αναφέρθηκε ότι το συγγενικό του πρόσωπο, έχει τώρα σχέση, με το έργο. Αυτό που κατέδειξε το δημοσίευμα είναι η διασύνδεσή του, με τον προηγούμενο φορέα υλοποίησης. Δηλαδή την EuroAsia Interconnector.

Εξάλλου αυτή η διασύνδεση αποτυπώνεται σε οικονομικές καταστάσεις, που είναι κατατεθειμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στις οποίες βασίστηκε το ρεπορτάζ.

Το δημοσίευμα

Η εμπλοκή του, όπως αναφέρθηκε χθες ήταν ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος εταιρείας, η θυγατρικής της οποίας το 2022, απέκτησε το 50% εταιρείας - μετόχου της EuroAsia Interconnector. Επ' αυτού καμία αναφορά δεν έγινε από τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στο δεύτερο σημείο σπεύδει να διευκρινίσει ότι η εταιρεία, που αναφέρθηκε δεν έχει σχέση με το έργο από το 2023. Για την προηγούμενη περίοδο καμία αναφορά. Αν και δεν γίνεται ξεκάθαρο στην ανακοίνωσή του, σε ποια εταιρεία αναφέρεται.

Ωστόσο, εάν αναφέρεται στην Euroasia, στο χθεσινό ρεπορτάζ, έγινε σαφής αναφορά στην αλλαγή του αναδόχου το 2023. Αν πάλι αναφέρεται στην εταιρεία του πεθερού του, αυτό συνιστά έμμεση παραδοχή ότι πριν το 2023 υπήρχε εμπλοκή.

Αίσθηση προκαλεί, την ίδια ώρα, ότι ο Υπουργός έσπευσε να διαψεύσει μια δικαστική έρευνα, η οποία δεν αναφέρθηκε ποτέ στο εν λόγω ρεπορτάζ.

Αναφέρει δηλαδή ότι καμία απολύτως δικαστική έρευνα δεν διεξάγεται για θέματα, τα οποία ψευδώς υπαινίσσεται το δημοσίευμα. Η μοναδική αναφορά, που έγινε στο ρεπορτάζ, ήταν για την έρευνα, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, χωρίς λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Επίσης, ερωτήματα προκαλεί, και το γεγονός ότι ο Υπουργός αναφέρεται σε ψευδές δημοσίευμα. Το ρεπορτάζ του ΣΙΓΜΑ, ήταν βασισμένο σε επίσημες οικονομικές καταστάσεις, που κατατέθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μεταξύ άλλων ο Υπουργός, κάνει λόγο για δημοσίευμα, που συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα.