Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε ανοιχτά της Σαμοθράκης. Συγκεκριμένα, Τούρκοι αλιείς εισήλθαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα για να ψαρέψουν, ενώ σε κάποια στιγμή άνοιξαν πυρ κατά των Ελλήνων ψαράδων.

Στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι φιλοξενήθηκε ο ψαράς Παύλος Μανωλής, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Αρχικά ανέφερε ότι το επεισόδιο σημειώθηκε στις 10 το βράδυ. «Ήμασταν 5-10 μίλια από τη Σαμοθράκη. Άρχισαν να μας κυνηγούν και να προσπαθούν να βουλιάξουν τα καΐκια μας».

Συμπλήρωσε ότι προσπαθούσαν να τους εμβολίσουν, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα. «Καλέσαμε τα Λιμεναρχεία για να στείλουν βοήθεια. Μας πυροβολούσαν οι Τούρκοι μέσα στην Ελλάδα».

Πρόσθεσε ότι ήταν περίπου 15 τουρκικά αλιευτικά σκάφη. «Εμείς ήμασταν περίπου 30 αλιευτικά. Κινδύνευσαν οι ζωές μας από τους πυροβολισμούς».

Τόνισε ότι μετά τους πυροβολισμούς απομακρύνθηκαν από το σημείο και περίμεναν τις Αρχές. «Στο τέλος κανείς δεν ήρθε και έτσι φύγαμε. Δεν ήρθε κανείς».

Επεσήμανε ότι τα τουρκικά αλιευτικά δραστηριοποιούνται για χρόνια στην περιοχή.

Ο κ. Μανωλής σημείωσε ότι δεν θα ξαναπάνε στο σημείο για δουλειά. «Νιώθουμε ότι δεν υπάρχει υποστήριξη από πουθενά. Ως ψαράδες είμαστε μόνοι μας».

Συμπλήρωσε ότι και στο παρελθόν έχουν βιώσει αντίστοιχο περιστατικό. «Έχουν αποθρασυνθεί, γιατί γνωρίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αντιδρά και δεν κάνει τίποτα».

Στην εκπομπή μίλησε και ο πρόεδρος των Αλιευτικών της Καβάλας, Γιάννης Μάνιος. Όπως ανέφερε, «το έχουμε ξαναζήσει αρκετές φορές. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξεκινάει τώρα και θα τελειώσει τον Μάρτιο».

Τόνισε ότι «εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα. Εμείς φυλάμε τα σύνορα, εμείς αλιεύουμε στο βορειοανατολικό Αιγαίο και συνδράμουμε σε διασώσεις και έρευνες. Είμαστε οι τελευταίοι φύλακες».

Ακόμη, ανέφερε ότι δεν έχουν σκοπό να τα παρατήσουν και θα παραμείνουν στις επάλξεις. «Δεν τους φοβόμαστε».