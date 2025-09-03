Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα σε αλιείς από την Τουρκία και σε ελληνικά αλιευτικά σκάφη στο Θρακικό πέλαγος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Έλληνες ψαράδες καταγγέλλουν ότι τις τελευταίες ημέρες Τούρκοι αλιείς μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα για να ψαρέψουν, ωστόσο το βράδυ της Τρίτης τα πνεύματα οξύνθηκαν και σημειώθηκε και σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Το kavalanews.gr δημοσιεύει βίντεο με το επεισόδιο, το οποίο άρχισε στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης σε μια περιοχή ανάμεσα σε Θάσο και Σαμοθράκη.

«Ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα» κατήγγειλε στο voria.gr ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός.

«Τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης. Έρχονται από το λιμανάκι της Αίνου και ψαρεύουν όλο και πιο κοντά στα χωρικά μας ύδατα», επισήμανε.

Περιγράφοντας το περιστατικό, ο κ. Μανιός είπε: «Γυρνούσαμε γύρω τους για να τους απομακρύνουμε, αλλά εκείνοι ερχόταν κατά πάνω μας. Μετά από μερικά λεπτά τα ελληνικά αλιευτικά, τα περισσότερα από τα οποία ήταν από την Καβάλα, ενώ υπήρχαν και ψαράδες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, υποχώρησαν και επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα».

Πηγή: ΕΡΤ