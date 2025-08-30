Την θλιβερή ιστορία της Μαριάνθης, ένα άλογο στην Αιδηψό που εγκαταλείφθηκε για εβδομάδες μέχρι να λάβει βοήθεια, γνωστοποίησε το φιλοζωικό σωματείο Athens Happy House, μέσα από μία ανάρτηση στο Facebook.

Η Μαριάνθη, όπως την ονόμασαν οι άνθρωποι που την βοήθησαν, είχε εγκαταλειφθεί για πολύ καιρό, καθώς ο ιδιοκτήτης της είχε πεθάνει και εκείνη βρέθηκε ξαφνικά μόνη σε ένα χωράφι, χωρίς να λαμβάνει την απαραίτητη τροφή και φροντίδα.

«Όταν είδα την φωτογραφία έμεινα να την κοιτάω μην μπορώντας να πιστεύω αυτό που κοιτούσα, ένας ζωντανός σκελετός με δύο μάτια που με κοιτούσαν», γράφει χαρακτηριστικά μέλος του σωματείου στην ανάρτηση.

To «ταξίδι» της Μαριάνθης από την Αιδηψό στην Αθήνα

Το σωματείο έμαθε για το ταλαιπωρημένο άλογο χάρη σε μία κοπέλα, τη Μαριάνθη, η οποία τους απευθύνθηκε προκειμένου το ζώο να λάβει τη βοήθεια που χρειαζόταν – και προς τιμήν της έδωσαν στο άλογο το όνομά της.

Άμεσα, το σωματείο κινητοποιήθηκε προκειμένου να διασώσει το άλογο, προσπαθώντας για 3 ολόκληρες ημέρες να βρουν τρόπο να το φέρουν από την Αιδηψό στην Αθήνα.

Καθώς, όπως γνωστοποιούν και στην ανάρτηση, αντιμετώπιζαν δυσκολίες οικονομικής φύσεως, αλλά και ένα σοβαρό περιστατικό με ένα άλλο άλογο που φροντίζουν, έλαβαν βοήθεια και από άλλες φιλοζωικές οργανώσεις, όπως το Dante Deo Ranch και η Προστασία ζώων, αλλά και από εθελοντές.



Η μεταφορά της Μαριάνθης ήταν δύσκολη, καθώς όχι μόνο δεν είχε δυνάμεις, αλλά ταλαιπωρούνταν και από μία θλάση που την ταλαιπωρεί για να σταθεί όρθια, αλλά τελικά το ζώο έφτασε στο Athens Happy House.

«Δεν ξέρω αν θα ζήσει , ξέρω όμως ότι όλοι εδώ θα προσπαθούμε μέρα νύχτα μέχρι να την δούμε να μεταμορφώνεται στον μονόκερο που όλοι ονειρευόμασταν σαν παιδιά», καταλήγει η ανάρτηση.

Πηγή: Πρώτο Θέμα