Σε μια εποχή όπου η στέγαση παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα για ελλαδίτες και Κύπριουθ, ιδιαίτερα τους νέους και τους φοιτητές, η αγορά ενοικιάσεων για μικρά διαμερίσματα – όπως στούντιο και δυάρια (διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια) – παρουσιάζει έντονη δυναμική. Με την οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία και την αύξηση της ζήτησης λόγω φοιτητών, εργαζομένων και τουριστών, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί σε πολλές πόλεις. Βάσει πρόσφατων δεδομένων από κορυφαίες πλατφόρμες ακινήτων όπως το Spitogatos, το xe.gr και το Indomio, εξετάζουμε τις τάσεις για πέντε βασικές περιοχές: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Κρήτη.



Αθήνα: Υψηλές τιμές λόγω ζήτησης και τοποθεσίας



Η πρωτεύουσα παραμένει η ακριβότερη αγορά. Τα στούντιο (25–40 τ.μ.) ενοικιάζονται από 400 έως 600 ευρώ, με τα πιο κεντρικά και ανακαινισμένα να ξεπερνούν τα 550 ευρώ. Τα δυάρια (50–70 τ.μ.) κυμαίνονται από 700 έως 1.000 ευρώ, ενώ σε περιοχές υψηλού κύρους, όπως το Κολωνάκι, μπορεί να αγγίξουν και υψηλότερα επίπεδα. Η αύξηση των τιμών κατά 10–15% σε σχέση με το 2024 αποδίδεται στην επιστροφή των φοιτητών, αλλά και στην άνοδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Θεσσαλονίκη: Πίεση από φοιτητές και τουρισμό



Η Θεσσαλονίκη βιώνει παρόμοια άνοδο. Τα στούντιο (25–40 τ.μ.) ενοικιάζονται από 350 έως 500 ευρώ, με μέσο όρο γύρω στα 400 ευρώ σε κεντρικές περιοχές. Τα δυάρια (50–80 τ.μ.) κυμαίνονται από 500 έως 800 ευρώ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανακαινισμένα διαμερίσματα. Η αύξηση του Airbnb έχει περιορίσει τη διαθεσιμότητα για μόνιμους ενοίκους, εντείνοντας την πίεση στις τιμές.

Ιωάννινα: Σταθερή και πιο προσιτή αγορά



Στα Ιωάννινα η εικόνα είναι πιο ήπια. Τα στούντιο (20–35 τ.μ.) κοστίζουν 250 έως 400 ευρώ, ενώ τα δυάρια (40–60 τ.μ.) κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την τοποθεσία. Παρότι οι τιμές αυξάνονται ετησίως περίπου 4%, η πόλη παραμένει προσιτή για τους φοιτητές που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ζήτησης.

Πάτρα: Φοιτητική πόλη με ανοδική πορεία



Η Πάτρα, με τον μεγάλο αριθμό φοιτητών, καταγράφει τιμές για στούντιο (25–40 τ.μ.) από 300 έως 450 ευρώ, κυρίως κοντά στο πανεπιστήμιο και στο κέντρο. Τα δυάρια (50–70 τ.μ.) κυμαίνονται από 450 έως 650 ευρώ, με αυξημένη ζήτηση για επιπλωμένα διαμερίσματα. Η αγορά καταγράφει άνοδο 5–10% σε σχέση με πέρυσι.

Κρήτη: Διαφορές ανάμεσα σε τουριστικές και μη περιοχές



Στην Κρήτη οι τιμές ποικίλλουν. Στούντιο (25–40 τ.μ.) ξεκινούν από 300 έως 450 ευρώ, ενώ δυάρια (50–70 τ.μ.) διατίθενται από 400 έως 600 ευρώ, με παραδείγματα όπως επιπλωμένα διαμερίσματα στο Ηράκλειο ή στα Χανιά. Σε μη τουριστικές περιοχές οι τιμές είναι χαμηλότερες, ενώ σε τουριστικές ζώνες – όπως η Χερσόνησος – είναι σημαντικά αυξημένες λόγω της έντονης ζήτησης.





Τιμές μέσος όρος



