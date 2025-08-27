Μια νέα επιστημονική ανάλυση απολιθωμάτων από τη Νικήτη Χαλκιδικής έρχεται να προκαλέσει τριγμούς σε μια από τις πιο σταθερές θεωρίες της ανθρωπολογίας: ότι η καταγωγή του ανθρώπου εντοπίζεται αποκλειστικά στην Αφρική. Τα απολιθώματα, ηλικίας 8 έως 9 εκατομμυρίων ετών, είχαν αρχικά αποδοθεί στο εξαφανισμένο είδος πιθήκου Ouranopithecus, ωστόσο νέα μελέτη από ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου του Τορόντο, υπό τον καθηγητή Ανθρωπολογίας Ντέιβιντ Μπέγκαν, φέρνει στο φως νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα απολιθώματα – κυρίως ένα άνω και κάτω σαγόνι – πιθανόν ανήκουν σε ένα άγνωστο έως σήμερα είδος πιθήκου, πιθανώς πρόδρομο των πρώτων ανθρωποειδών. Αν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, τότε οι πρόγονοι του ανθρώπου ενδέχεται να εξελίχθηκαν στην Ευρώπη πριν μεταναστεύσουν στην Αφρική – μια θεωρία που έρχεται σε αντίθεση με την ευρέως αποδεκτή «Αφρικανική προέλευση» που κυριαρχεί από την εποχή του Δαρβίνου.

Aνοιχτό το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής καταγωγής



Ο Κάρολος Δαρβίνος, ήδη από το 1871, είχε προτείνει ότι όλοι οι άνθρωποι – σύγχρονοι και εξαφανισμένοι – προέρχονται από κοινούς προγόνους στην Αφρική. Ωστόσο, είχε επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής καταγωγής, δεδομένων των απολιθωμάτων μεγάλων πιθήκων που είχαν βρεθεί εκεί. Η νέα μελέτη φαίνεται να ενισχύει αυτή τη δεύτερη πιθανότητα.

Ο Μπέγκαν δεν ισχυρίζεται ότι ο πίθηκος της Νικήτης ήταν ο ίδιος ανθρώπινος, αλλά τονίζει πως ίσως ανήκει στην εξελικτική ομάδα από την οποία προήλθαν οι πρώτοι ανθρωποειδείς. Η ίδια ερευνητική ομάδα είχε υποστηρίξει το 2017 ότι ο Graecopithecus, ένα άλλο είδος που έζησε στην Ελλάδα πριν από 7,2 εκατομμύρια χρόνια, θα μπορούσε να είναι ο πρώτος γνωστός ανθρώπινος. Αν ισχύει αυτό, τότε ο πίθηκος της Νικήτης προηγείται άμεσα στην εξελικτική γραμμή, ενισχύοντας το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής καταγωγής.

Ο Μπέγκαν σημειώνει ότι η νοτιοανατολική Ευρώπη φιλοξενούσε προγόνους πολλών ζώων που σήμερα θεωρούνται τυπικά αφρικανικά, όπως οι καμηλοπαρδάλεις και οι ρινόκεροι. «Αν οι αντιλόπες και οι καμηλοπαρδάλεις πέρασαν στην Αφρική πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια, γιατί όχι και οι πίθηκοι;» δηλώνει στο περιοδικό New Scientist.

Παρά την πρόκληση που θέτει η θεωρία αυτή, δεν συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες. Κάποιοι θεωρούν ότι ο πίθηκος της Νικήτης ίσως δεν έχει καμία εξελικτική σχέση με τους ανθρωπίνους και ότι τα κοινά χαρακτηριστικά στα δόντια ή στον τρόπο μάσησης μπορεί να οφείλονται σε παράλληλη εξέλιξη.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση αναζωπυρώνεται και η Ελλάδα, με τα αρχαιολογικά της ευρήματα, επανέρχεται στο προσκήνιο ως πιθανή «κοιτίδα» της ανθρώπινης εξέλιξης, προκαλώντας νέο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα και δίνοντας νέα διάσταση στο ερώτημα της προέλευσης του ανθρώπου.



Πηγή: Τα Νεα