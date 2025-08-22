Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κλιμακώνει την πίεση κατά του ιρανικού πετρελαϊκού τομέα, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις στον Έλληνα εφοπλιστή Αντώνιο Μαργαρίτη, στο δίκτυο των ναυτιλιακών του εταιρειών και σε σχεδόν δώδεκα πλοία που αποτελούν μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» του Ιράν.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), το οποίο κατηγορεί τον Μαργαρίτη ότι αξιοποίησε «δεκαετίες εμπειρίας στη ναυτιλία για να διευκολύνει παράνομα τη μεταφορά και πώληση ιρανικού πετρελαίου». Οι νέες κυρώσεις έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων μέτρων του Δεκεμβρίου 2024, που αφορούσαν εταιρείες συνδεδεμένες με τις δραστηριότητές του στη μεταφορά πετρελαίου.

«Η σημερινή απόφαση κατά του Μαργαρίτη και του δικτύου του περιορίζει τη δυνατότητα της Τεχεράνης να χρηματοδοτεί προηγμένα οπλικά προγράμματα, να στηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις και να απειλεί την ασφάλεια των στρατευμάτων μας και των συμμάχων μας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Μεταξύ των εταιρειών που μπαίνουν στο στόχαστρο περιλαμβάνονται η Marant Shipping and Trading S.A., η Square Tanker Management Ltd., η Comford Management S.A. και η United Chartering S.A., οι οποίες, σύμφωνα με το OFAC, συνέχισαν να διευκολύνουν τη διακίνηση ιρανικών φορτίων ακόμα και μετά την επιβολή προηγούμενων κυρώσεων σε πλοία του δικτύου Μαργαρίτη.

Παράλληλα, κυρώσεις επιβάλλονται και σε άλλες εταιρείες εκτός του ελληνικού δικτύου, όπως η UAE-based Ozarka Shipping – FZCO, καθώς και σε τρία πλοία που διαχειρίζεται και τα οποία μετέφεραν ιρανικά πετρελαϊκά προϊόντα στην Κίνα. Επιπλέον, μέτρα λαμβάνονται και κατά ναυτιλιακών εταιρειών με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και το Χονγκ Κονγκ, οι οποίες φέρεται να έχουν μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, κυρίως προς κινεζικούς αγοραστές.

Οι κυρώσεις εφαρμόζονται βάσει του Εκτελεστικού Διατάγματος 13902, που στοχεύει τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν, και εντάσσονται στη στρατηγική «μέγιστης οικονομικής πίεσης» που εγκρίθηκε με το Προεδρικό Υπόμνημα NSPM-2.

Ως συνέπεια, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και συμφέροντα των προσώπων και εταιρειών που περιλαμβάνονται στη λίστα, τα οποία βρίσκονται στις ΗΠΑ ή τελούν υπό τον έλεγχο αμερικανικών προσώπων, παγώνουν και πρέπει να δηλώνονται στο OFAC. Επιπλέον, Αμερικανοί πολίτες και εταιρείες απαγορεύεται να συναλλάσσονται με τους συγκεκριμένους φορείς χωρίς ειδική άδεια.