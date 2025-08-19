Η διασκέδαση στα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας αναμένεται να αγγίξει και πάλι το ζενίθ της τη χειμερινή σεζόν 2025-2026, με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής να συνεργάζονται σε εντυπωσιακά σχήματα. Οι μουσικές συνεργασίες της νέας σεζόν 2025-2026 στις πίστες προμηνύονται εντυπωσιακές, με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες να ετοιμάζονται να μας χαρίσουν αξέχαστες βραδιές. Ακολουθεί μια αναλυτική λίστα με τα νυχτερινά σχήματα που θα εμφανιστούν στα πιο μπουζούκια της Αθήνας τη χειμερινή σεζόν 2025-2026.

Έναστρον

Η συνάντηση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά στο Έναστρον είναι μια από τις πιο πολυαναμενόμενες συνεργασίες της σεζόν. Η «φωνή της καρδιάς» συναντά τον απόλυτο pop star σε ένα πρόγραμμα που αναμένεται να συνδυάσει λαϊκές επιτυχίες με τη δυναμική ενέργεια της pop σκηνής. Οι δύο καλλιτέχνες, ο καθένας με τη δική του ξεχωριστή πορεία και το πιστό του κοινό, ετοιμάζονται να δημιουργήσουν ένα μουσικό υπερθέαμα.

Νοx

Η συνεργασία του Αντώνη Ρέμου με τον Χρήστο Μάστορα στο Nox αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά και αναμενόμενα σχήματα της επερχόμενης σεζόν. Οι δύο καλλιτέχνες, με τις ξεχωριστές φωνές και την έντονη σκηνική τους παρουσία, ετοιμάζονται να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μουσικό πρόγραμμα που συνδυάζει διαχρονικές επιτυχίες με τη φρεσκάδα της νέας εποχής, καθιστώντας το Nox έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της αθηναϊκής διασκέδασης.

Βοτανικός

Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος συναντιούνται στον Βοτανικό, σε μια συνεργασία που συνδυάζει τη σύγχρονη ποπ-ροκ αισθητική με το αυθεντικό λαϊκό στοιχείο. Ο Γιώργος Σαμπάνης, με τις δυναμικές του ερμηνείες, θα συναντήσει την γνήσια λαϊκή φωνή του Νίκου Μακρόπουλου. Το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, το οποίο θα ανεβάσει το κέφι στα ύψη και θα δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Κέντρο Αθηνών

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο πιο επιτυχημένος καλλιτέχνης της γενιάς του, έρχεται στο Κέντρο Αθηνών με τη Δέσποινα Βανδή, την απόλυτη σταρ της ελληνικής μουσικής. Πρόκειται για μια εκρηκτική συνεργασία που υπόσχεται ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα, γεμάτο ενέργεια. Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνών, με την τεράστια σκηνική τους παρουσία και το φανατικό τους κοινό, είναι βέβαιο ότι θα σπάσει τα ταμεία και θα γίνει το talk of the town της νυχτερινής Αθήνας.

Posidonio

Ο Θοδωρής Φέρρης, ένας από τους πιο ταλαντούχους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του, θα συνεργαστεί με την Ανδρομάχη, μια από τις πιο ανερχόμενες φωνές της ελληνικής μουσικής. Στο Posidonio, οι δύο καλλιτέχνες θα προσφέρουν ένα πρόγραμμα που θα ξεσηκώσει το κοινό.

Romeo

Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Νικηφόρος, δύο από τους πιο αγαπένους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Romeo. Με τη φρέσκια τους διάθεση και τις μεγάλες τους επιτυχίες, ετοιμάζονται να ανεβάσουν τη διάθεση στα ύψη, κάνοντας το Romeo τον απόλυτο προορισμό για τη νεολαία και όχι μόνο.

Αυτοκίνηση (2η χρονιά)

Η συνεργασία-της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Αυτοκίνηση. Το αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής μουσικής, που έχει συνδεθεί με αμέτρητες επιτυχίες, επιστρέφει για να χαρίσει αξέχαστες βραδιές γεμάτες αγαπημένα τραγούδια και μοναδικές στιγμές. Η χημεία τους στη σκηνή και η διαχρονικότητα των τραγουδιών τους, εγγυώνται μια επιτυχημένη σεζόν.

Fantasia

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ένας από τους κορυφαίους λαϊκούς τραγουδιστές της χώρας, επιστρέφει στην αγαπημένη του Fantasia. Με την αξεπέραστη φωνή του και τις διαχρονικές του επιτυχίες, θα χαρίσει στο κοινό του βραδιές γεμάτες αυθεντικό λαϊκό τραγούδι και έντονα συναισθήματα.

ΥΤΟΝ

Ο Νίκος Βέρτης, συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία. Με τα τραγούδια του να έχουν αγαπηθεί από το κοινό και τις γεμάτες ενέργεια εμφανίσεις του, ο Νίκος Βέρτης είναι έτοιμος και τη σεζόν 2025-2026 να καθηλώσει τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου.

Vog

Ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του τόσο ως ερμηνευτής όσο και ως συνθέτης, συνεργάζεται με την ανερχόμενη Ρία Ελληνίδου στο Vog. Οι δύο καλλιτέχνες θα προσφέρουν ένα πρόγραμμα με μεγάλες προσωπικές επιτυχίες, αλλά και τραγούδια που θα μας ξεσηκώσουν, δημιουργώντας ένα από τα πιο δυνατά και φρέσκα σχήματα της σεζόν.

Cabaret

Ο Νίκος Απέργης και η Josephine, δύο καλλιτέχνες με πολύ δυναμική παρουσία και φανατικό κοινό, ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Cabaret. Ο Νίκος Απέργης, με την ιδιαίτερη φωνή του, και η Josephine, με την εκρηκτική της σκηνική παρουσία, θα προσφέρουν ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα συνδυάζει pop με λαϊκά ακούσματα.

Mezzo

Η Πέγκυ Ζήνα, μια από τις σπουδαιότερες λαϊκές φωνές της χώρας, συνεργάζεται με τον Αναστάσιο Ράμμο, έναν από τους πιο ταλαντούχους ερμηνευτές. Στο Mezzo, οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις, συνδυάζοντας διαφορετικά είδη μουσικής και δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον και μοναδικό μουσικό αποτέλεσμα.

Τheama

Η Έλλη Κοκκίνου και ο Χρήστος Μενιδιάτης συναντιούνται στο Theama, σε μια συνεργασία που συνδυάζει την ποπ-λαϊκή διάθεση της Έλλης Κοκκίνου με το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη. Οι δύο καλλιτέχνες θα χαρίσουν στο κοινό τους αξέχαστες βραδιές γεμάτες κέφι, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.

Πηγή: youfly.gr