Κινητήρας αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ, έπιασε φωτιά.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, ωστόσο ο κυβερνήτης δεν επέστρεψε στο νησί, ενώ επιβεβαίωσε ότι μπορεί να πετάξει με έναν κινητήρα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στο Μπρίντιζι της Ιταλίας.

Στην πτήση βρίσκονταν περίπου 250 επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος έφτασε στα 11.000 πόδια, έκανε έναν γύρο πάνω από την Κέρκυρα κατεβαίνοντας στα 8000 πόδια, και μετά προτίμησε να μην επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, αλλά να περάσει την Αδριατική και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι.

Τόσο ο θόρυβος όσο και η λάμψη ήταν αρκετά έντονοι. Μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής σημείωσαν ότι ο κινητήρας που είχε πιάσει φωτιά στον αέρα «φαινόταν πεντακάθαρα».

Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο της Κέρκυρας ετοίμασε αμέσως το σχέδιο άμεσης προσγείωσης, καθώς τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Πηγή: ertnews.gr