Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη σήμερα (14/8) νωρίς το μεσημέρι, ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου και νοσηλεύεται.

Ο τραγουδιστής αναμένεται το επόμενο διάστημα μετά από αίτημα του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής εμφανιζόταν στο Fever τον χειμώνα του 2025.

Η διαμάχη με την αδερφή του Βάσω

Υπενθυμίζεται πως τον Οκτώβριο του 2024 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταθέσει δύο αγωγές στην αδερφή του, εξαιτίας της διαμάχης που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, η δήλωση του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε μετά την κατάθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών των δύο αγωγών λογοδοσίας έναντι όλων των υπευθύνων για τις οικονομικές διαφορές με την αδερφή του, Βάσω.

«Όλα εδώ πληρώνονται», ανέφερε τότε ο τραγουδιστής στην δήλωσή του και σημείωνε: «η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου».

Η αρχή της διαμάχης

Η διαμάχη ανάμεσα στα αδέρφια διέρρευσε στα media τον Μάιο του 2024 και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη είχε κάνει λόγο για «μείζονα αντιδικία» με την αδερφή του, η οποία δεν κατονομαζόταν, για «τη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής».

Ως το 2019-20 η Βάσω Μαζωνάκη λειτουργούσε ως η μάνατζερ και ο άνθρωπος που είχε τον έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του καλλιτέχνη. Πρώτη φορά το 2014-15 ακούστηκαν κάποιες φήμες για τριγμούς στη σχέση τους, με αιτία και τότε τα οικονομικά του καλλιτέχνη, όμως πολύ σύντομα αυτό ξεπεράστηκε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στην αδελφή του, η οποία ήταν παρούσα στα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν ο καλλιτέχνης, μέχρι και τη σεζόν του 2019. Από τη στιγμή, όμως, που ο δημοφιλής τραγουδιστής ξεκίνησε να εμφανίζεται στο «Κέντρο Αθηνών» το 2021, βάζοντας μια καθημερινή μέρα, την Πέμπτη, στο πρόγραμμά του -κάτι που είχε ποικιλοτρόπως σχολιαστεί τότε- η αδελφή του δεν ξαναφάνηκε και το management του, πέρασε σε άλλα χέρια.

Πηγή: Πρώτο Θέμα