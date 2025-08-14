Την τελευταία της πνοή άφησε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου, γνωστή για τον ρόλο της «Μάρθας» και της «Ρίτσας», της υπηρέτριας της «Ντάλιας» στην κωμική σειρά Παρά Πέντε.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της Γιούλης Ηλιοπούλου μέσω ανάρτησής της.

«Έφυγε ένας ακόμη άγγελος, δεν πρόλαβα να σου πω ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήσουν δίπλα μας όλα τα χρόνια, όταν χάσαμε την Αντριάνα μας άφηνες την οικογένειά σου και ερχόσουν σε εμάς στη γέννηση των διδύμων απίστευτες στιγμές μοναδικές, χαραγμένες στην ψυχή μου, όταν βαφτίσαμε τις δίδυμες, τι να πρωτοθυμηθώ. Ότι από την επιμονή σου η εξέλιξη εργασίας της μικρής μου ήταν κατόρθωμα δικό σου; Σε ευχαριστώ πολύ για όλα, άφησες το στίγμα σου… Αυτή ήταν η Ρίτσα από το Παρά πέντε, ένας άγγελος» έγραψε η Γιούλη Ηλιοπούλου.



Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου δίδασκε στη σχολή του ηθοποιού Παναγιώτη Καποδίστρια. Ο ηθοποιός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε χαρακτηριστικά:

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ. Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις. Πώς μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια; Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά… Εκείνη που δε θες να τελειώσει» έγραψε μεταξύ άλλων.

«Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή. Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι… Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Να σημειωθεί ότι, ο θάνατός της ακολουθεί μόλις μερικές εβδομάδες μετά τον θάνατο ενός άλλου χαρακτήρα της ίδιας σειράς, του «κακού» Γεράσιμου Μιχελή.

Πηγή: CNN.gr