Αν μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, τότε η συγκεκριμένη φωτογραφία από την Πάτρα — με έναν νέο να κρατά στην αγκαλιά του ένα πρόβατο για να το σώσει από τις πυρκαγιές — αποτυπώνει μια Ελλάδα για την οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι.



Ένας αληθινός «υπερήρωας» με ένα παπάκι και την αποφασιστικότητα να προστατεύσει μια ανυπεράσπιστη ζωή και μια φωτογραφία που έγινε viral.

Η Αχαΐα και η Πάτρα δεν αποτελούν μεμονωμένο παράδειγμα. Από ζώα συντροφιάς όπως σκύλοι και γάτες, μέχρι παραγωγικά και εργασιακά ζώα — κατσίκια, πρόβατα, αγελάδες, άλογα, γαϊδουράκια — όλα μπορούν να βρεθούν ξαφνικά περικυκλωμένα από τις φλόγες. Συχνά εγκαταλείπονται είτε επειδή οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονται μακριά, είτε επειδή αντιμετωπίζονται ως «εργαλεία» και κλείνονται σε στάβλους και μαντριά, περιμένοντας το μοιραίο.

Γι’ αυτό κάθε τέτοια πράξη διάσωσης έχει ανεκτίμητη αξία. Όπως ο άνθρωπος που δεν δίστασε να βάλει το πρόβατο… δικάβαλο στη μοτοσυκλέτσα, αψηφώντας τον κίνδυνο.



Διαβάστε επίσης: Ελλάδα: Ποιοι έβαλαν τις φωτιές - Τα ανοικτά πύρινα μέτωπα (ΒΙΝΤΕΟ)