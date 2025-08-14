Mαίνονται για τρίτη ημέρα οι πυρκαγιές σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Χίου. Χιλιάδες πυροσβέστες αλλά και εθελοντές δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που «καταπίνουν» σπίτια, τη χλωρίδα και την πανίδα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν μάχη με δεκάδες πύρινα μέτωπα, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Αχαΐα, όπου καταγράφονται πολλές διάσπαρτες εστίες. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν η Χίος και η Φιλιππιάδα, ενώ σε ύφεση βρίσκονται οι πυρκαγιές σε Πρέβεζα και Άρτα. Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί, αφήνοντας πίσω κατεστραμμένες καλλιέργειες, σπίτια και υποδομές, ενώ αρκετές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Κλιμάκια της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού βρίσκονται στις περιοχές όπου δοκιμάζονται και εξετάζουν βίντεο, φωτογραφίες και μαρτυρίες κατοίκων για τις ενάρξεις των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, για το πρώτο μέτωπο που ξέσπασε την Τρίτη στην Αχαΐα, για τη φωτιά στον Γυμνότοπο Πρέβεζας αλλά και στη Χίο, εξετάζεται η έναρξη να οφείλεται σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, για τις πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Συχαινά Πάτρας, Βόνιτσα και Φλάμπουρα Πρέβεζας εξετάζονται οι εμπρησμοί.

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα της Τετάρτης συνελήφθη ένας 25χρονος, κάτοικος Αχαΐας, για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.



Γυμνότοπος Πρέβεζας



Καταθέσεις και φωτογραφικό υλικό δείχνουν πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ σε δασώδη περιοχή να σπινθηρίζει, πριν ξεσπάσει πυρκαγιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ίσωμα και Βασιλικό Αχαΐας



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζει στοιχεία και μαρτυρίες που υποδεικνύουν έναρξη φωτιάς από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Φωτογραφίες καταγράφουν καλώδια υψηλής τάσης μπλεγμένα σε κλαδιά δέντρων, τα οποία, με την επίδραση του ανέμου, προκαλούσαν σπινθήρες. Έχουν οριστεί πραγματογνώμονες για την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων.





🔥 Achaia in flames.

From the water, the destruction is undeniable — thick smoke, scorched hillsides, and a coastline shrouded in fire’s shadow. A sobering reminder of the devastation Greece faces right now. 🇬🇷💔#Achaia #GreeceFires #Wildfires #PrayForGreece pic.twitter.com/8saJy9QCVh — Greek City Times (@greekcitytimes) August 13, 2025







Χίος



Υπό διερεύνηση βρίσκεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πυλώνες υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ κοντά σε ανεμογεννήτριες. Σχετικά βίντεο και εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.





Συχαινά Πάτρας



Εξετάζονται μαρτυρίες και βίντεο που φέρονται να καταγράφουν ύποπτες κινήσεις δύο ατόμων κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.









Κοιλιωμένο Ζακύνθου



Μαρτυρίες και φωτογραφίες οδηγούν σε 59χρονο, γνωστό στις Αρχές, ο οποίος είχε συλληφθεί πέρυσι για δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Θεωρείται εκ νέου ύποπτος.





Παλιάμπελα και Βατός, Βόνιτσα



Τρία μέτωπα φωτιάς εκδηλώθηκαν στις 3:00, 3:30 και 4:10 τα ξημερώματα της Τρίτης, σε δυσπρόσιτα σημεία. Καταθέσεις και ενδείξεις στρέφουν τις έρευνες σε δύο υπόπτους, οι οποίοι θα κληθούν μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.

Φλάμπουρα Πρέβεζας

Καταθέσεις και φωτογραφικό υλικό κατευθύνουν τις έρευνες σε ένα μπλε μηχανάκι και τον οδηγό του, που εντοπίστηκε στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.



