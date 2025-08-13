Στην προληπτική εκκένωση του Καραμανδάνειου νοσοκομείου προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (13/8) λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Νωρίτερα οι Αρχές είχαν προχωρήσει στην εκκένωση του Κωνσταντοπούλειου Γηροκομείου, ενώ ήδη έχει εκκενωθεί η Ιερά Μονή Παντελεήμονα.

Οι ηλικιωμένοι από το Κωνσταντοπούλειο μεταφέρονται με λεωφορεία στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεχνικού (ΚΕΤΧ) ενώ το ΕΚΑΒ μεταφέρει τους μικρούς ασθενείς του Καραμανδανείου προς άλλο νοσοκομείο.

Στο ΚΕΤΧ μεταβαίνουν και γιατροί για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομα που έχουν ανάγκη.



Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Στην προληπτική εκκένωση του Καραμανδάνειο αναφέφθηκε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Α. Γεωργιάδης

«Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας.

Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν οκτώ ασθενείς, ενώ και επιπλέον τέσσερις περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια».

