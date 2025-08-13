Γιγαντιαίες φλόγες, μαύροι καπνοί, στάχτες είναι η εικόνα στα μεγάλα «μέτωπα» των πυρκαγιών της χώρας, που επεκτείνονται σε εκτάσεις πολλών χιλιομέτρων.

Ύστερα από μία εφιαλτική νύχτα, και σήμερα, Τετάρτη (13/08/25) επίγειες κι εναέριες δυνάμεις έχουν «πέσει» στη μάχη κατάσβεσης των πυρκαγιών σε Αχαϊα, Χίο, Πρέβεζα, Άρτα και Ζάκυνθο, τη στιγμή που οι άνεμοι διατηρούνται ακόμη θυελλώδεις, δυσκολεύοντας τις τιτάνιες προσπάθειες.

Αυτή την ώρα η πιο σκληρή μάχη δίνεται στην Αχαϊα και στην Πρέβεζα.

Στην Αχαϊα, όπου επιχειρούν συνολικά 222 πυροσβέστες με 71 οχήματα, 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, η φωτιά βρίσκεται πλέον μία «ανάσα» από την Πάτρα.

Όπως προειδοποιεί, μιλώντας στο CNN Greece ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αποστόλης Αγγελής, οι φλόγες πλησιάζουν το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο.



Το κύριο μέτωπο «απλώνεται», σύμφωνα με τον ίδιο, από τα Μποζαΐτικα μέχρι και το ανατολικό διαμέρισμα, όπου οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς.

«Η κατάσταση είναι τραγική» περιγράφει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, το μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο. «Κρατάμε με νύχια και με δόντια τον χώρο υγειονομικής ταφής στον Ξερόλακα» αναφέρει.

Στο μεταξύ, στα Συχαινά Αχαΐας οι φλόγες απειλούν σπίτια και κτηνοτροφικές μονάδες. Η πυρκαγιά καίει κοντά στην χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που έχει αρκετά εύφλεκτα υλικά.

Παράλληλα, στην ΒΙΠΕ Πατρών η φωτιά προσεγγίζει τον αστικό ιστό, ενώ κάηκε και εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα.

Την ίδια ώρα, σε πύρινο κλοιό παραμένει η Πρέβεζα, όπου μαίνονται δύο μέτωπα, τα οποία κατευθύνονται προς Φιλιππιάδα. Μάλιστα, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για την εκκένωση τεσσάρων οικισμών.

Πρόκειται για τα χωριά Κλεισούρα, Δρυμώνα, Άνω Δρυμώνα και Βαθύ, οι κάτοικοι των οποίων καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Αμέσως μετά εστάλη ακόμη ένα μήνυμα από το 112 για εκκένωση Παλαιάς και Νέας Φιλιππιάδας προς Άρτα.

Σημειώνεται πως ο δήμος Ζηρού κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκη.

Τέλος, στη Χίο ολοένα και εντείνεται η μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις, με αποτέλεσμα είναι οι εκκενώσεις να είναι διαρκείς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Παλαιά_Φιλιππιάδα & #Νέα_Φιλιππιάδα #Πρέβεζας απομακρυνθείτε μέσω γέφυρας Καλογήρου προς #Άρτα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Πηγή: cnn.gr