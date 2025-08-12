Έντονη κινητοποίηση προκάλεσε χθες στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανάρτηση που εμφανίστηκε στον επίσημο λογαριασμό της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο, με περιεχόμενο που στήριζε κινητοποιήσεις κατά του Ισραήλ και υιοθετούσε συνθήματα φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση στο Facebook ανέφερε:

«ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: "ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ. Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα "να σταματήσει η γενοκτονία" στη Γάζα».

Η πρωτοβουλία προκάλεσε ερωτήματα, καθώς η χρήση επίσημων διαδικτυακών χώρων που παραπέμπουν σε θεσμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προώθηση πολιτικών θέσεων ή συνθημάτων οργανώσεων θεωρείται ασυμβίβαστη με τον θεσμικό τους ρόλο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δόθηκαν άμεσα εντολές για την αφαίρεση της ανάρτησης, η οποία και «ξηλώθηκε» εντός λίγων ωρών. Παράλληλα, τονίστηκε ότι, παρότι οι προσωπικοί λογαριασμοί των χρηστών παραμένουν στην ευθύνη τους, οι επίσημες σελίδες που φέρουν το όνομα και το έμβλημα ελληνικών αρχών δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για την έκφραση πολιτικών τοποθετήσεων εκτός της επίσημης γραμμής.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εσωτερικά, ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη δημοσίευση του επίμαχου υλικού.