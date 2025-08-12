Συμπληρώνονται σήμερα πέντε χρόνια από τις 12 Αυγούστου 2020, όταν η έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο χτύπησε κόκκινο λόγω ερευνών του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis, όπου σημειώθηκε και το θρυλικό περιστατικό μεταξύ της ελληνικής φρεγάτας Λήμνος και της τουρκικής Kemal Reis.

Η φρεγάτας Λήμνος ενεπλάκη σε ελιγμούς αποφυγής και, κατά τη διάρκεια της κίνησης, η πλώρη της ήρθε σε επαφή με την πρύμνη της Kemal Oruc Reis, προκαλώντας ζημιές στο τουρκικό πλοίο. Το περιστατικό συνέβη ενώ ο ελληνικός στόλος παρακολουθούσε και παρεμπόδιζε τις κινήσεις του Oruc Reis εντός της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η Άγκυρα υποβάθμισε το συμβάν και παραπληροφόρησε για το περιστατικό, ενώ η Αθήνα το παρουσίασε ως αποτέλεσμα «προσπαθειών αποφυγής πρόκλησης» και ως μήνυμα αποτροπής. Το γεγονός έλαβε χώρα σε περίοδο υψηλής διπλωματικής και στρατιωτικής έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Το επεισόδιο προκαλεί σοκ στο τουρκικό πλήρωμα, ενώ στην ελληνική πλευρά επικρατεί αίσθημα υπερηφάνειας, θεωρώντας ότι η ενέργεια «ξέπλυνε ντροπές» δεκαετιών. Κυβερνήτης της φρεγάτας Λήμνος ήταν ο Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Σαλιάρης.







Η ζημιά στο Orucs Reis.







Στο πιο κάτω βίντεο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ εκείνης της περιόδου, Ναύαρχος ε.α. Ιωάννης Δρυμούσης, μίλησε για όλες εκείνες τις κρίσιμες στιγμές που καθόρισαν εν πολλοίς την επιτυχημένη στάση Ελλάδας, επί του στρατιωτικού και διπλωματικού πεδίου.



