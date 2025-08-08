«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», αναφέρει σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Αντώνης Σαμαράς.
Λίγες ώρες μετά την είδηση του αδόκητου χαμού της κόρης του, ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την ημέρα της κηδείας της μονάκριβης κόρης του.
Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας,— Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) August 8, 2025
στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών,
στις 13:00.
