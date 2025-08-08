«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», αναφέρει σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Αντώνης Σαμαράς.

Λίγες ώρες μετά την είδηση του αδόκητου χαμού της κόρης του, ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την ημέρα της κηδείας της μονάκριβης κόρης του.

Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας,

στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών,

στις 13:00. — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) August 8, 2025

Διαβάστε ακόμη