Η σταθερή παρουσία του τούρκου προπονητή του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν στο προσκήνιο του ελληνικού μπάσκετ συνοδεύεται ολοένα και περισσότερο από πολιτικές παρεμβάσεις που υπερβαίνουν το πλαίσιο του ρόλου του ως προπονητή. Αν και η αντίδρασή του απέναντι σε εθνικά προσβλητικές συμπεριφορές μπορεί να είναι κατανοητή σε ανθρώπινο επίπεδο, η συστηματική μετατροπή κάθε επεισοδίου –είτε πρόκειται για ένα πανό, είτε για συνθήματα, είτε για διαιτητικές αποφάσεις– σε ζήτημα εθνικής υπερηφάνειας εγείρει εύλογα ερωτήματα.

Ο Αταμάν φαίνεται να εργαλειοποιεί το πρόσωπό του όχι μόνο ως αθλητικός παράγοντας αλλά και ως ανεπίσημος φορέας διπλωματικών μηνυμάτων. Η ενημέρωση της τουρκικής πρεσβείας, οι αναφορές στον πρωθυπουργό της Ελλάδας, και οι δημόσιες αναλύσεις για το πόσοι Έλληνες παίζουν σε κάθε ομάδα, ξεφεύγουν από το αυστηρά αθλητικό και δημιουργούν μια έντονα διχαστική ατμόσφαιρα.

Ακολουθεί μια ακτινογραφία των δηλώσεων Αταμάν για Τουρκία-Ελλάδα από την ημέρα που ανέλαβε προπονητής της ομάδα Μπάσκετ του Παναθηναϊκού,

Tο ευχαριστώ Μητσοτάκη για «ομαλότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις»

Σε συνέντευξη στην τουρκικής Sabah μετά την κατάκτηση της Eurolegue το 2024, ο Αταμάν αναφέρθηκε σε τηλεφώνημα του Έλληνα πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας τη θετική του συμβολή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μέσω του έργου του στον Παναθηναϊκό. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ευχαρίστησε για την ομαλότητα που έχω φέρει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.»

Το πανό που ενόχλησε στην Κύπρο

Ο Εργκίν Αταμάν αντέδρασε για το πανό που αναρτήθηκε στην Κύπρο κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ τον Σεπτέμβριο του 2024, το οποίο αναφερόταν στα 50 χρόνια τουρκικής κατοχής («50 χρόνια παράνομης κατοχής. Κανείς δεν ξεχνά»).

Δήλωση στο Instagram (17 Σεπτεμβρίου 2024)

«Είμαι ο Εργκίν Αταμάν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού στην περσινή "θρυλική" σεζόν. Υποστήριξα δυνατά το τουρνουά, επειδή πίστευα ότι θα βοηθήσει στην 'φιλία και την ειρήνη' και ήρθα εδώ με πολύ θετικά συναισθήματα. [...] Χθες όμως, στο γήπεδο, όπου ο αθλητισμός και η φιλία έπρεπε να επικρατήσουν, ένα πολιτικό πανό εμφανίστηκε από μία μικρή ομάδα ανθρώπων, που δεν θεώρησα ότι ταίριαζε με την φιλοξενία που βιώσαμε εκεί. Είχα μία αντίδραση για αυτή την συνθήκη με τον πιο δυναμικό τρόπο που μπορούσα για να τραβήξω την προσοχή εκεί. Τα γήπεδα είναι μέρη για φιλία και ειρήνη, όχι πολιτική. Γνωρίζω πως οι άνθρωποι που "ανέβασαν" αυτό το πανό δεν θα επηρεάσουν τα συναισθήματα των χιλιάδων ανθρώπων που έχουν δείξει σε εμένα και την ομάδα μου αγάπη από την πρώτη μέρα μας εδώ. Θα υπάρχει πάντα ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ μας. [...] Πιστεύω πως ο αθλητισμός και η φιλία πάντα θα κερδίζουν.»

Ακολούθησε δήλωση στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Demirören Haber (17 Σεπτεμβρίου 2024) «Αυτό το πανό ανέβηκε εν αγνοία της διοίκησης του Παναθηναϊκού. Είναι απλώς ένα πανό που ανέβασε μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Η διοίκηση του συλλόγου είναι επίσης πολύ θυμωμένη με αυτήν την κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους μπάσκετ στην Ευρώπη και ήταν ενάντια σε κάθε είδους πολιτικά πανό να αναμειγνύονται στον αθλητισμό. Επιπλέον, εμπιστεύτηκαν την ομάδα στον προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Τουρκίας ενώ συμπεριέλαβαν δύο από τους διεθνείς μας παίκτες τη φετινή σεζόν. Έχει καλές σχέσεις με τον τουρκικό λαό. Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος φιλάθλων του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, η “Θύρα 13”, τηλεφώνησε και εξέφρασε τη συγγνώμη της αυτοπροσώπως. Δήλωσαν ότι αυτό το πανό ανέβηκε χωρίς καμία προειδοποίηση, παρά μόνο από αυτή τη μικρή ομάδα των Ελληνοκυπρίων. Επιπλέον, το ενδιαφέρον και η αγάπη που μου έδειξαν αυτές τις μέρες στο γήπεδο αλλά και στην πόλη ήταν απίστευτα. Γνωρίζουμε ότι τέτοιες ομάδες ανθρώπων μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε στον κόσμο.»

«Να βρίζουν τον Παναθηναϊκό, όχι την Τουρκία»

Μετά το επεισοδιακό Game 2 των τελικών της GBL στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 01/06/25, o Αταμάν είπε: «Αυτό δεν είναι αθλητισμός. Αυτό ήταν τσίρκο Κανείς από τους οπαδούς δεν μπορούν να πουν ‘γ@@ω την Τουρκία’ κανείς δεν μπορεί να το πει, είναι ρατσιστικό. Μπορούν να βρίζουν τον Παναθηναϊκό αλλά όχι τη χώρα μου. Γι’ αυτό και πήρα δεύτερη τεχνική ποινή. Προηγουμένως, αυτό που έκαναν στην οικογένεια του κυρίου Γιαννακόπουλου δεν έχουν θέση στον αθλητισμό.

Αυτοί που το έκαναν είναι μπ@@@οι. Αυτό είναι όλο. Και φυσικά για τους διαιτητές… Βέβαια σούταραν τόσες βολές. Έπαιξαν aggressive, εμείς σουτάραμε 17 βολές κι ο Ολυμπιακός 33 βολές. Για να δούμε τι θα συμβεί στο ΟΑΚΑ, αν το σερί θα συνεχιστεί».

Ο Αταμάν μίλησε ακολούθως στο τουρκικό TRT Spor, όπου αναφέρθηκε στα όσα ενώ σχολίασε και τη δήλωσή του μετά το τέλος της αναμέτρησης, τονίζοντας πως «ας βρίζουν τον Παναθηναϊκό, αλλά όχι την Τουρκία».

«Φυσικά, αυτή η συμπεριφορά των οπαδών του Ολυμπιακού είναι μεγάλη αγένεια. Δεν θα έπρεπε να το αποδώσω αυτό σε όλους τους Έλληνες οπαδούς, επειδή υπάρχει μια τεράστια αγάπη για μένα από την πρώτη μέρα που βρέθηκα εδώ. Βλέπω την αγάπη του ελληνικού λαού, υπάρχει μεγάλη πρόοδος στις τουρκο-ελληνικές σχέσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ των κοινοτήτων, αλλά η δική μου αντίδραση ήταν στην έκφραση αυτού του χουλιγκανισμού. [...] Επομένως, αυτό το περιστατικό δεν αποτελεί με κανέναν τρόπο μια τουρκο-ελληνική ένταση, είναι μια εντελώς οργανωμένη συμπεριφορά των οπαδών του Ολυμπιακού.»

Το «κάρφωμα» σε Τουρκο Πρέσβη και ΥΠΕΞ

Αποχωρώντας έντονα εκνευρισμένος από τη συνέντευξη Τύπου, μετά τον τέταρτο αγώνα των τελικών της Stoiximan Basket League 8 Ιουλίου 2025, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν είπε:

Το τελευταίο που θα πω είναι ότι με ενημέρωσαν ότι υπήρξαν πολλές προσβολές πριν το ματς για την χώρα μου και οι άνθρωποι του συλλόγου προσπάθησαν να το σταματήσουν αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε. Οι διαιτητές, η Ομοσπονδία, κανείς. Πριν το ματς ξέρω ότι μπορεί να γίνω αυτό. Είπα στον τούρκο πρεσβευτή ότι δε θα μιλήσω. Τον ενημέρωσα, του είπα να ενημερώσει την πρεσβεία για τα όσα έγιναν στο γήπεδο του Ολυμπιακού για αυτόν τον ρατσισμό κατά της χώρας μου. Η Ομοσπονδία το δέχεται, οι διαιτητές το δέχονται. Εγώ δε δέχτηκα στο πρώτο ματς αλλά σήμερα έπρεπε να μείνω στο παρκέ να παλέψω για το ματς. Θέλω να πω ότι αγαπάω την ομάδα. Πολλοί ήρθαν με την ελληνική σημαία. Έδειξαν την ελληνική σημαία, πόσοι Έλληνες παίζουν στον Ολυμπιακό; Μόνο ένας. Ο Ουκόκαπ, ο Βεζένκοφ, ο Μήτρου-Λονγκ, ο Ντόρσεϊ. Μόνο ένας Έλληνας. Στον Παναθηναϊκό όλοι οι Έλληνες είναι βασικοί. Ο Σλούκας, ο Μήτογλου, ο Παπαπέτρου, ο Καλαϊτζάκης, ο Σαμοντούροβ. Και έρχονται με την ελληνική σημαία γιατί είμαι Τούρκος.

