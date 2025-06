Με έμφαση στην ανάγκη για τεκμηριωμένες, πολυεπίπεδες συνεργασίες μεταξύ επιστήμης, πολιτικής και βιομηχανίας, η Κύπρια καθηγήτρια Οικονομικών Επιστημών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φοίβη Κουντούρη, άνοιξε το συνέδριο υψηλού επιπέδου για το υδρογόνο που διεξήχθη στην Αθήνα, ως αποκορύφωμα μιας τριήμερης ευρωπαϊκής επιστημονικής συνεργασίας.

Η ίδια χαρακτήρισε τη σύμπραξη ως «υπόδειγμα για τη διαμόρφωση συμμαχιών υπέρ της πράσινης μετάβασης» και έθεσε το υδρογόνο στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον.

Το συνέδριο που ένωσε επιστήμονες, θεσμούς και πολιτική βούληση

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Αθήνα η τριήμερη ευρωπαϊκή επιστημονική συνεργασία για τη βιώσιμη ενέργεια και την πράσινη καινοτομία. Κορυφαία στιγμή υπήρξε το διεθνές συνέδριο με τίτλο «Διαμορφώνοντας το Βιώσιμο Ενεργειακό Μέλλον της Ευρώπης μέσω του Υδρογόνου», το οποίο φιλοξενήθηκε στις 29 Απριλίου στο αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το συνέδριο συγκέντρωσε επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας, διαμορφωτές πολιτικής και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα. Η καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη – από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πολυτεχνείο της Δανίας – ως επικεφαλής της διοργάνωσης, ανέδειξε στην κεντρική της ομιλία τον στρατηγικό ρόλο του υδρογόνου στη μετάβαση της Ευρώπης προς τη βιωσιμότητα.

«Η ανταλλαγή γνώσης και η κοινή επιστημονική στόχευση που επιτεύχθηκε σε αυτή την τριήμερη συνεργασία αποτελεί υπόδειγμα για τη διαμόρφωση συμμαχιών υπέρ της πράσινης μετάβασης. Το υδρογόνο, με ισχυρά επιστημονικά θεμέλια και διεθνή συνεργασία, μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την κλιματική ουδετερότητα της Ευρώπης».

Διεθνής διάλογος για απανθρακοποίηση

Στο συνέδριο απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του ΟΠΑ, καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, ο πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», καθηγητής Ιωάννης Εμίρης, και ο Μασάμπα Τιογιέ από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (UNFCCC Global Innovation Hub).

Εναρκτήριες τοποθετήσεις έκαναν επίσης η Μαρία Κορτές Πουτς (Αναπληρώτρια Πρόεδρος του SDSN), ο καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης (Πρόεδρος της ACM, ΕΚΠΑ) και ο καθηγητής Γεώργιος Καρύδης (ΟΠΑ).

Ο κεντρικός ομιλητής, Δρ. Αμπντουλάχ Μπελχάιφ Αλ Νουαΐμι, πρώην υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τόνισε την κρίσιμη σημασία του υδρογόνου:

«Το υδρογόνο είναι ο τελικός κρίκος για την πλήρη απανθρακοποίηση», σημείωσε.

Από την έρευνα στην πολιτική: Επιστημονικές παρουσιάσεις και πάνελ συζήτησης

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εξειδικευμένες παρουσιάσεις από τον Δρ. Σταύρο Σολωμό (Ακαδημία Αθηνών), την καθηγήτρια Μαρί Μίνστερ, τον υποψήφιο διδάκτορα Θάις Μάντσεν και τον Δρ. Ιωάννη Κουντούρη (DTU).

Το συνέδριο κορυφώθηκε με συζήτηση πάνελ με θέμα «Το Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα Υδρογόνου – Ευρώπη και Ελλάδα», όπου οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν έναν διάλογο με έμφαση στη συνέργεια μεταξύ έρευνας, βιομηχανίας και χάραξης πολιτικής.

Το μήνυμα ήταν σαφές: το υδρογόνο αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την επίτευξη ενός κλιματικά ουδέτερου και ανθεκτικού ενεργειακού μέλλοντος, μέσα από συνεργασίες που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και τους παραδοσιακούς τομείς.

Συλλογική στρατηγική για το πράσινο υδρογόνο

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MAIA (Horizon EU), η Μονάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΚ «Αθηνά» οργάνωσε εργαστήριο στο οποίο οι συμμετέχοντες ανέλυσαν:

Τα βασικά τεχνολογικά και οικονομικά εμπόδια για την πράσινη τεχνολογία υδρογόνου,

Τη διαμόρφωση κοινού οράματος και σχεδίου δράσης,

Τη χαρτογράφηση των εμπλεκόμενων φορέων μέσω μήτρας επιρροής-ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη παροχής οικονομικών κινήτρων και την υπέρβαση της συμπεριφορικής αδράνειας παραγωγών, καταναλωτών και πολιτικών ρυθμιστών.

Επιστημονικές συνέργειες με ορίζοντα το μέλλον

Η τριήμερη πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία μεταξύ του Δικτύου AE4RIA, του ΟΠΑ, του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», του Πολυτεχνείου της Δανίας (DTU) και με τη συμμετοχή ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ.

Την πρώτη ημέρα, η επιστημονική ομάδα του AE4RIA, υπό τη Φοίβη Κουντούρη, παρουσίασε ερευνητικά έργα σε καίριους τομείς: ενέργεια, ναυτιλία, ESG και κλιματική προσαρμογή, αξιοποιώντας εργαλεία πολυεπιστημονικής ανάλυσης και μοντελοποίησης ενεργειακών συστημάτων.

Η συμβολή του Κέμπριτζ

Στις 30 Απριλίου, στο πλαίσιο της σειράς AE4RIA Research Seminar Series, ο καθηγητής Άλι Μασαγέκ (Πανεπιστήμιο Κέμπριτζ) έδωσε διάλεξη με τίτλο «History matters: how the ocean’s history informs the ongoing climate change», αναδεικνύοντας τη σημασία της ωκεάνιας ιστορίας στην κατανόηση της σημερινής κλιματικής κρίσης.

Ένα συνέδριο με ευρωπαϊκή σφραγίδα και διεθνή βαρύτητα

Η διοργάνωση ήταν καρπός σύμπραξης του ReSEES (Εργαστήριο Έρευνας για τη Βιωσιμότητα του ΟΠΑ), του DTU, της Μονάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΚ «Αθηνά», του SDSN Europe και του Global Climate Hub, του AE4RIA και του έργου MAIA.

Τελούσε υπό την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE) και του INZEB, εθνικού συντονιστή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα.

Το συνέδριο ανέδειξε ότι το υδρογόνο δεν είναι μόνο τεχνολογία, αλλά και στρατηγική επιλογή για τη βιωσιμότητα της Ευρώπης.