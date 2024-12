Ο Morgan Freeman, ο ξεχωριστός και λατρεμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ, αποθεώνει το Maestro (Maestro in Blue για το εξωτερικό) του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από μερικά εικοσιτετράωρα.

Ο ηθοποιός μίλησε για τη σειρά μέσα από τα επίσημα social media του με έναν ιδιαίτερο τρόπο δίνοντας εύσημα στο Netflix για τη σειρά, ενώ παράλληλα λέει στο κοινό του να μην χάσουν την πρεμιέρα της 3ης και τελευταίας σεζόν. Αν δεν το γνωρίζετε, η σειρά του Παπακαλιάτη έχει ολοκληρωθεί στο Netflix στην Ελλάδα, αλλά πρόκειται να παίξει στις 28 Δεκεμβρίου στον υπόλοιπο κόσμο.

Συγκεκριμένα, ο Freeman είπε:

Αν δεν είχατε την ευχαρίστηση να παρακολουθήσετε το Maestro in Blue, χάνετε κάτι ξεχωριστό. Με φόντο το εκπληκτικό τοπίο των Παξών -ενός μικρού ελληνικού νησιού που είναι μέσα στην καρδιά μου- αυτή η σειρά είναι ένα αριστούργημα. Σημειώστε την ημερομηνία φίλοι μου. Η 3η και τελευταία σεζόν έρχεται στο Netflix στις 28 Δεκεμβρίου. Μην το χάσετε!



Ο Morgan Freeman έχει δεκάδες βραβεία στο ιστορικό του, ενώ το 2005 κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου για την ταινία Million Dollar Baby. Τον έχουμε δει σε πραγματικά απίθανες ταινίες όλα αυτά τα χρόνια, από το Se7en με τον Brad Pitt, μέχρι και το The Shawshank Redemption, το οποίο θεωρείται από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών,. Έπαιξε και σε άλλα γνωστά projects, όπως το Kiss the Girls, αλλά και τα Street Smart (1987), Driving Miss Daisy (1989), Invictus (2009), Glory (1989), Lean on Me (1989), Robin Hood: Prince of Thieves (1991), Unforgiven (1992), Amistad (1997), Gone Baby Gone (2007) και The Bucket List (2007).

Έτσι, ο Morgan Freeman εξέφρασε με ένα απλό post την αγάπη του για το “δικό μας” Maestro και φυσικά το post του από κάτω γέμισε με σχόλια από Έλληνες.

