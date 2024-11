Ήταν 25 Δεκεμβρίου του 2023 όταν η Μαρίνα, μέλος ενός συγκροτήματος μουσικών του δρόμου, ανέβασε ένα βίντεο στο Tik Tok από ένα show στη χριστουγεννιάτικα στολισμένη Πλατεία Συντάγματος. Σε αυτό, λοιπόν, φαίνεται ο Γιάννης Παυλόπουλος να τραγουδάει το Let Her Go των Passenger και να πέφτει κλαίγοντας στο πάτωμα.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση, λοιπόν, έγινε από το πουθενά viral, με τις προβολές του σήμερα να ξεπερνούν τις 2 εκατομμύρια. Τον συναντάμε ξανά εκεί στην Πλατεία Συντάγματος και μας μιλάει για αυτό. «Το είδαν αρκετοί από το εξωτερικό. Κάθε εβδομάδα το ανεβάζει και διαφορετική σελίδα. Τι να σου πω. Πρέπει να έχει μαζέψει κάπου στα 50 εκατομμύρια views» εξηγεί ο ίδιος και συνεχίζει:

«Είναι μια παρωδία, ουσιαστικά, του τραγουδιού. Το κάνω ακόμα. Βρίσκω κάπως έναν λόγο να κλάψω, αλληλεπιδρώντας με το κοινό. Για να έχουν δηλαδή στο μυαλό τους ότι κλαίω για κάποιο λόγο, ότι δεν μου ήρθε ξεκάρφωτα. Μετά, όμως, το κομμάτι πάει κανονικά. Σταματάω δηλαδή να κλαίω» λέει γελώντας.

«Δεν είχα ποτέ ντροπή ή άγχος στον δρόμο»

Ο Γιάννης ξεκίνησε να βγαίνει στον δρόμο το 2022. «Είχα πάει στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Εκεί γνώρισα τον Άγγελο που ήταν επίσης διαγωνιζόμενος. Κάποια στιγμή η ομάδα του που έκανε break dance, έσπασε και έμεινε μόνος του. Χρειαζόταν ένα άτομο για να συνεχίσει το show του. Έτσι, λοιπόν, εγώ ανέλαβα το κωμικό στοιχείο της παράστασης στον δρόμο και εκείνος τον χορό» σημειώνει.

Όταν σταμάτησε και εκείνος, ο Γιάννης έμεινε μόνος του. Δεν τα παράτησε, όμως. Έφτιαξε το δικό του show, το οποίο, όπως εξηγεί, είναι μια μίξη μεταξύ μουσικής, χορού και θεάτρου. Πλέον έχει το δικό του συγκρότημα, μαζί με την Ειρήνη και τον Μάριο, τους Streeters και διασκεδάζουν σχεδόν καθημερινά τους ανθρώπους που περνούν από το κέντρο της Αθήνας.

Από τα πρώτα λεπτά του show, δείχνει να έχει μεγάλη οικειότητα με το κοινό. Μιλάει με τους περαστικούς, τους πειράζει, τους απαντά στα σχόλιά τους. «Δεν έχω άγχος ή ντροπή. Δεν είχα ποτέ. Με βοήθησε και το γεγονός ότι βγήκα με τον φίλο μου στην αρχή. Ίσως θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν ήμουν μόνος μου».

Τα ευτράπελα και το όνειρο της συναυλίας

Μπροστά από τα μικρόφωνα, οι Streeters «βγάζουν καπέλο». «Σε όποιον αρέσει το show αφήνει κάτι. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Άλλωστε ό,τι βγάζουμε από τον δρόμο, το επανεπενδύουμε σε αυτόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι μουσικοί με τέτοιο εξοπλισμό. Εμείς κάνουμε ολόκληρο πρόγραμμα» λέει.

«Θα σου πω. Πιο πολύ το κάνουμε επειδή μας αρέσει, επειδή το βλέπουμε ως ένα μέσο επικοινωνίας. Έναν τρόπο να δείξουμε στον κόσμο τι κάνουμε. Γιατί ένα γκρουπ σαν εμάς που δεν τραγουδάει λαϊκά ή έντεχνα, δύσκολα βρίσκει δουλειά σε κάποιο μαγαζί. Πρέπει να κάνεις συναυλία. Και για να κάνεις συναυλία, θα πρέπει να σε ξέρουν».

Αυτό που τον χαροποιεί είναι ότι τελευταία υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που τον σταματούν στο δρόμο και του λένε καλά λόγια για το show. «Άλλος με ξέρει από το Tik Tok, άλλος από το The Voice που συμμετείχα. Εκεί γνώρισα την Ειρήνη, την τραγουδίστρια που είδες σήμερα. Είναι φωνάρα πραγματικά» προσθέτει.

Στα δύο αυτά χρόνια που παίζει έξω του έχουν συμβεί και κάποια δυσάρεστα περιστατικά. «Μου έχουν τύχει διάφορα. Θα σου πω το πιο ακραίο: ήμουν στην Καπνικαρέα και έκανα στο show μου. Ξαφνικά ήρθαν τρεις τύποι και μου είπαν: “τα μαζεύεις και φεύγεις ή σε δέρνουμε”. Με τα πολλά, τα μάζεψα και έφυγα. Την επόμενη μέρα πήγα. Δεν ήρθαν».

Το όνειρό του είναι κάποτε να κάνει τις δικές του συναυλίες με το συγκρότημά του. Δεν μπορεί να εγγυηθεί αν θα φτάσει ποτέ στο επίπεδο των αγαπημένων του Queens και Linkin Park, όπως λέει γελώντας, αλλά θα το προσπαθήσει. Το Let Her Go, όμως, δεν θα σταματήσει ποτέ να το λέει. Και ποιος ξέρει πόσες ακόμη εκατομμύρια προβολές θα φτάσει η ερμηνεία του, σε ένα χρόνο από τώρα.

Διαβάστε επίσης: Ισλανδία: Εντυπωσιακές εικόνες από την 7η έκρηξη ηφαιστείου σε ένα χρόνο(vids)

Πηγή: reader.gr