Εντυπωσιακές εξακολουθούν να είναι οι εικόνες που μεταδίδονται από την έκρηξη αργά το βράδυ της Τετάρτης ενός ηφαιστείου στη νοτιοδυτική χερσόνησο Ρεϊκιανες της Ισλανδίας.

Πρόκειται για την έβδομη έκρηξη μέσα σε ένα χρόνο, όταν υπήρχαν οκτώ αιώνες αδράνειας μέχρι το 2021.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι η τελευταία έκρηξη είναι σημαντικά μικρότερη από την προηγούμενη τον Αύγουστο και δείχνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή έχει φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Οι επανειλημμένες ηφαιστειακές εκρήξεις κοντά στην πόλη Γκρίνταβικ έχουν προκαλέσει ζημιές σε υποδομές και περιουσίες και ανάγκασαν πολλούς κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή.

Οι αρχές λένε ότι η πόλη δεν απειλείται άλλο από αυτή την τελευταία έκρηξη, αλλά παραμένει ως επί το πλείστον έρημη μετά τις εντολές εκκένωσης που εκδόθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο.

