Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν «σχεδόν αδύνατες» χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα. Την ίδια ώρα, οι ωκεανοί του πλανήτη καταγράφουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ για τον μήνα Ιούνιο, αυξάνοντας τις ανησυχίες για ακόμη πιο ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση του επιστημονικού δικτύου World Weather Attribution, το συνεχιζόμενο κύμα καύσωνα είναι το πιο σοβαρό που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή. Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τις θερμότερες μέρες του φετινού καύσωνα θα ήταν σχεδόν αδύνατες πριν από μερικές δεκαετίες.Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,1 βαθμό Κελσίου τα τελευταία 50 χρόνια, γεγονός που αυξάνει δραματικά την πιθανότητα εμφάνισης τόσο έντονων κυμάτων καύσωνα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ένα αντίστοιχο φαινόμενο το 1976 θα ήταν κατά περίπου 3,5 βαθμούς Κελσίου ψυχρότερο από το σημερινό. Η Ευρώπη αυτή την εβδομάδα κατέγραψε έναν «θόλο θερμότητας», ο οποίος παγίδευσε θερμές αέριες μάζες, οδηγώντας σε ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία. Η Γαλλία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ για τον μήνα Ιούνιο, ενώ το ίδιο συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το σχετικό ρεκόρ καταρρίφθηκε δύο συνεχόμενες ημέρες. Αντίστοιχα, η Ισπανία βίωσε τις δύο θερμότερες ημέρες Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, η Ελβετία κατέγραψε νέο ρεκόρ για τον μήνα ενώ προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι και η Γερμανία έφτασε σε πρωτοφανείς θερμοκρασίες για τα δεδομένα της.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι οι θόλοι θερμότητας δεν αποτελούν νέο φαινόμενο. Ωστόσο, αυτό που διαφοροποιεί τη σημερινή κατάσταση είναι η ένταση των θερμοκρασιών, η οποία αποδίδεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Παράλληλα, νέα στοιχεία από τις υπηρεσίες Copernicus δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των ωκεανών έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για τον μήνα Ιούνιο.Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των θαλασσών ανήλθε στους 20,98 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας τις προηγούμενες ψηλότερες θερμοκρασίες που είχαμε το 2024.

Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφεται ως το δεύτερο θερμότερο που έχει σημειωθεί ποτέ, μετά το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην επανεμφάνιση του φαινομένου El Niño, όσο και στη μακροχρόνια ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Το El Niño εκδηλώνεται κάθε δύο έως επτά χρόνια και προκαλεί ασυνήθιστα θερμά νερά στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Επηρεάζει τα καιρικά μοτίβα σε ολόκληρο τον κόσμο ενισχύοντας φαινόμενα όπως οι καύσωνες, οι ξηρασίες και οι έντονες βροχοπτώσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στη Μεσόγειο, όπου σχεδόν το 98% της επιφάνειάς της επηρεάστηκε από θαλάσσιους καύσωνες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.Τον Ιούνιο η μέση θερμοκρασία της Μεσογείου έφτασε στους 23,34 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας νέο ρεκόρ.

Στη βορειοδυτική Μεσόγειο, οι θερμοκρασίες της θάλασσας βρέθηκαν κατά μέσο όρο 5,2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι θαλάσσιοι καύσωνες προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, οδηγώντας σε μαζική θνησιμότητα θαλάσσιων οργανισμών.

Οι ωκεανοί λειτουργούν εδώ και δεκαετίες ως η βασική «δεξαμενή» απορρόφησης της πλεονάζουσας θερμότητας που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, απορροφώντας περίπου το 90% της επιπλέον θερμότητας που δημιουργείται από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Ωστόσο, όσο θερμαίνονται τόσο ενισχύουν την ενέργεια που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Αυτό μεταφράζεται σε ισχυρότερα κύματα καύσωνα, πιο έντονες καταιγίδες, αυξημένο κίνδυνο ακραίων βροχοπτώσεων και πλημμυρών, αλλά και ταχύτερη άνοδο της στάθμης της θάλασσας.Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus, προειδοποίησε ότι οι σημερινές συνθήκες ενδέχεται να σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας κλιματικής φάσης.

Πληροφορίες: CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ