Ο καύσωνας υποχωρεί στην Ευρώπη αλλά τουλάχιστον 95 εκατομμύρια κάτοικοι, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περίπου 260 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας), δηλαδή για δύο στους πέντε.

Η ανάλυση αυτή του AFP βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Χθες, το μετεωρολογικό μοντέλο που υπολογίστηκε στις 06:00 ώρα Ελλάδας είχε προβλέψει ότι θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών θα επηρέαζαν τουλάχιστον 130 εκατ. κατοίκους της Γηραιάς Ηπείρου.

Σήμερα, αυτά τα επίπεδα ζέστης αναμένεται να πλήξουν κυρίως τη νότια Ευρώπη, με περίπου 19 εκατ. ανθρώπους στην Ιταλία, ιδιαίτερα στην πυκνοκατοικημένη κοιλάδα του Πάδου, και περισσότερους από 15 εκατ. στη νοτιοδυτική Ισπανία.

Οι προβλέψεις αφορούν επίσης ένα μεγάλο τμήμα της ανατολικής και της κεντρικής Ευρώπης, κυρίως της Ουγγαρίας, όπου σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού αναμένεται να δει τη θερμοκρασία να φθάνει τους 35°C.

Η Σλοβακία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Σερβία και η Κροατία αναμένεται επίσης να δουν το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει πάνω από αυτό το επίπεδο.

Αυτό το κύμα καύσωνα είναι το σοβαρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη και θα ήταν σχεδόν αδύνατο για τον μήνα Ιούνιο χωρίς την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους του World Weather Attribution.





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ